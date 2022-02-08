Отпуск в Египте: что нужно знать перед поездкой

Египет – популярная страна для туристов со всего мира. Ежегодно они прибывают, чтобы посетить таинственные гробницы и погребальные камеры, расположенные в Долине царей, и разные другие увлекательные музеи и храмы, разбросанные по всей стране. Египет подарит вам незабываемые впечатления на всю жизнь, но есть несколько вещей, которые нужно знать об этой стране. О полезных советах пишет thetravel.

Отпуск в Египте (фото из открытых источников)

Всегда используйте воду в бутылках

По всей вероятности, что стандарты воды в Египте будут ниже, чем вы привыкли дома. В общем, водопроводная вода в Египте не фильтруется должным образом, что может привести к тому, что вы заболеете. Всегда используйте бутылированную воду в ресторанах, а также чистите зубы. Специалисты рекомендуют проконсультироваться с вашим гидом или отелем о том, безопасна ли местная вода для чистки зубов.

Египтяне могут ожидать, что вы заплатите за фотографии

В эпоху социальных сетей мы фотографируем практически все. Это может вызвать некоторую неразбериху в таких странах, как Египет, где за фотосъемку, возможно, придется заплатить. Если вы сфотографируете местных жителей, независимо от того, находятся ли они рядом с пирамидами или другой известной памяткой, они, вероятно, захотят, чтобы им заплатили.

Некоторые туристы полагают, что могут тайно сфотографировать людей так, чтобы они этого не заметили, но в туристических районах местных жителей учат замечать подобные вещи. Очень трудно сделать снимок украдкой, поэтому если вы все-таки сделаете снимок, будьте готовы заплатить за него.

Возьмите с собой туалетную бумагу

Иногда легко забыть, что Египет – страна третьего мира. Хотя в вашем отеле может быть чисто, этого нельзя сказать об общественных туалетах. У большинства из них нет туалетной бумаги или мыла, поэтому вам придется привезти их с собой.

Если вы забудете взять с собой туалетную бумагу во время поездок по всей стране, вы можете оказаться в очень неловкой ситуации. Чуть-чуть туалетной бумаги и дезинфицирующее средство для рук карманного размера точно вам понадобятся.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что можно увидеть в Египте, кроме пирамид.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!