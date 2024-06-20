Никогда не делайте этого в Индии: 6 важных советов для туристов

Индия привлекает туристов со всего мира своей культурой, традициями и невероятными видами, от которых каждый путешественник получит массу впечатлений. Тем не менее, у этой страны также много неожиданных ловушек для туристов. Портал "Комментарии" подготовил шесть советов, которые помогут туристам в Индии избежать проблем.



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Уважение религиозных мест

Сожженные тела на берегу Ганга в Варанаси, где умерших кремируют вблизи священной реки, могут обеспечить впечатляющие фото, однако туристам не следует делать снимки. В Индии запрещено фотографировать людей во время обрядов, в частности, это касается молитв и медитаций. Если вы хотите сделать такое фото, то лучше спросить заранее, можете ли вы кого-то сфотографировать.

Табу на левую руку

Пожатие левой руки или взятие ею пищи вызывают у большинства индийцев раздражение. В индийской культуре левая рука считается "нечистой", поскольку ею пользуются при посещении туалета, мытье ног и других "грязных" дел.

Рукопожатие

Рукопожатие в Индии щекотливое дело. Обычно индийцы приветствуют друг друга, держа руки перед грудью и слегка наклоняясь. Протянуть к кому-то руку довольно необычное явление в индийской культуре, а левая рука будет означать оскорбление.

Одежда

За исключением очень туристических курортов, гостиниц или пляжей, женщины должны носить свободную одежду, максимально прикрывающую их тело, особенно ноги. Мужчины в шортах тоже не приветствуются, в частности в храмах. С собой следует всегда иметь шарф, которым можно прикрыться во время посещения религиозных сооружений или использовать его, чтобы не привлекать внимание местных в менее туристических местах.

Обсуждение цен

Путешествуя на рикше или такси, туристы должны заранее договориться об окончательной цене или настаивать на том, чтобы водитель включил таксометр. Иначе у путешественников могут быстро возникнуть "недоразумения" и водитель потребует значительно более высокую цену, чем она есть на самом деле для маршрута.

Обувь

При посещении храмов или входя в частный дом, индусы снимают свою обувь. Кроме того, они делают это левой рукой. Если туристы не снимут обувь, это могут в Индии расценить как оскорбление. Чтобы этот процесс не отнимал много времени, следует носить обувь, которая легко снимается и одевается, например, босоножки.

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