Неожиданный инцидент на Эвересте: мужчины подрались из-за селфи (ВИДЕО)



















На смотровой площадке у горы Эверест произошел курьезный случай. Два туриста из Китая начали спорить, чтобы сделать селфи на фоне гор. Спор перерос в настоящую драку, которую зафиксировали находившиеся вокруг туристы.



Пара туристов из Китая подралась на горе Эверест. Фото из открытых источников

Две пары китайских туристов пытались найти лучшее место для селфи во время восхождения на Эверест. Сначала путешественники только спорили, кому и где стоять при попытке сделать фото, однако впоследствии стали биться на смотровой площадке.

На видео заметно, как двое мужчин сражаются на полу. Одна из женщин пытается оттащить мужчину, в то время как другая присоединилась к спору и принялась бить ногами одного из туристов.

Инцидент произошел 25 июня, а остановить драку между двумя парами путешественников удалось только пограничной полиции, патрулировавшей вблизи смотровой площадки. Пока неизвестно, пострадал ли кто-то в результате драки, однако всех четырех путешественников взяли под стражу.

Видео с курьезным случаем из Эвереста распространилось в социальных сетях, где собрало многочисленные комментарии. Некоторые высмеивают туристов, удивляясь, как они могут тратить время на споры в таком холодном месте. Другие пользователи указали, что есть много красивых мест, чтобы сделать хорошее фото и некоторым людям нужно поработать над самоконтролем.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что селфи на отдыхе убило российскую блоггершу. Женщина уехала отдыхать на непризнанную территорию и упала со скалы.

Также "Комментарии" писали о шести важных советах для туристов в Индии, зная их можно избежать многих неприятностей во время отдыха.