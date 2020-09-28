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Неожиданное открытие: археологи нашли остатки крепости, которой около 700 лет

Она защищала местных жителей от врагов

28 сентября 2020, 21:05 comments703
Автор:

Любовь Блажко

На территории государственного заповедника "Меджибож", который расположен в Хмельницкой области, ученым удалось найти древние остатки крепости. По их предположениям, ей около 700 лет, и она служила защитой от врагов. Сейчас удалось сохранить лишь остатки каменных стен, дом с печью, старинные монеты и стрелы. Об этом пишет издание segodnya.

Неожиданное открытие: археологи нашли остатки крепости, которой около 700 лет

Меджибожский замок. Фото: ru.wikipedia

Археолог Антон Барановский поделился, что также им удалось найти остатки каменных подпорных конструкций с нишами под столбы. 

На данный момент в заповеднике идет реставрация, но путешественникам будет чем себя занять: можно пострелять из лука, отправиться на экскурсию или просто не спеша прогуливаться вокруг древних сооружений. 

Меджибожский замок приезжают посмотреть множество туристов не только с Украины. Это замок-крепость, который находится в одноименном поселке Летичевского района Хмельницкой области. Он расположен у реки Южный Буг, что примерно за 30 километров от областного центра. Самые ранние воспоминания об этом месте датируются 1146 годом.

Раньше тут были древнерусские укрепления, а позже появился и сам замок, который служил защитой от нападений врагов. В наше время крепость считается самой древней из подобных сооружений всего Подолья.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, день туризма: пять интересных фактов о путешествиях. 


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