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День туризма: пять интересных фактов о путешествиях

Праздник основан с целью пропаганды туризма

27 сентября 2020, 14:35
Автор:

Светлана Шкурупий

Многие люди не представляют свою жизнь без путешествий и приключений, хотя в этом году из-за пандемии коронавируса, не всем удалось куда-то выбраться на отдых. И все же, сегодня 27 сентября в мире отмечают День туризма. В связи с этим, представляем вам несколько интересных фактов о путешествиях, которыми поделилось издание Billionnews.

День туризма: пять интересных фактов о путешествиях

Кто основал туризм?

Благодаря британскому предпринимателю Томасу Куку в 19 веке туризм стал отдельной отраслью индустрии. Этот человек предоставил возможность совершать путешествия другим людям, хотя изначально цель у него была другая. Томас решил приобщить граждан к трезвому образу жизни, и в 1841 году в рамках своей антиалкогольной кампании осуществил перевозку 600 человек на железнодорожном составе. Позже он организовал свое первое туристическое предприятие, которое продержалось на плаву до 2019 года. 

Самая интересная экскурсия

Любителям экстрима предлагают посетить увлекательную ночную экскурсию от мексиканского парка "Эко Альберто". На ней каждый сможет почувствовать себя нелегальным мигрантом, которому необходимо найти путь и место пересечения границы с США, а значит нужно быстро бегать, уметь прятаться и преодолевать разные препятствия, дабы избежать встречи с пограничной службой. 

Путешествия полезны для здоровья

Ученые неоднократно доказывали, что люди, которые любят путешествовать, гораздо счастливее. Еще у них реже случаются сердечные приступы. Во время путешествий человек забывает обо всех проблемах, и его уровень стресса значительно уменьшается.

Самый большой бассейн в мире

В курортном городке Альгарробо (Чили) находится самый большой в мире бассейн, который в 2006 году попал в Книгу рекордов Гиннеса. Длина сооружения 1013 метров, а площадь 8 га. Он выполнен в форме лагуны с зеркально-чистой водой. Технология, благодаря которой был построен этот бассейн, обладает мировым патентом.

Самая многоязычная страна

Папуа-Новая Гвинея — самая многоязычная страна. Официальным языком этой страны считается английский, но на деле на нем говорят здесь всего около 2% населения. В реальности же жители Папуа-Новой Гвинеи используют более 820 различных языков, что составляет 12% от всех языков мира.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как самостоятельно спланировать путешествие.


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