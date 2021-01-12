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Недешевое удовольствие: чек из местного ресторана Буковеля поверг в шок украинцев

В Буковеле не прекращается наплыв туристов

сегодня, 18:21 comments1327
Автор:

Любовь Блажко

Несмотря на январский локдаун, Буковель продолжает активно работать и принимать туристов. На территории комплекса работают сувенирные ларьки, рестораны, кафе. Отдыхающих на горнолыжном курорте очень много, но Буковель – удовольствие не из дешевых. 

Недешевое удовольствие: чек из местного ресторана Буковеля поверг в шок украинцев

Буковель. Фото: abcnews

Так, журналист и общественный деятель Дмитрий Беспалый на своей странице в социальных сетях опубликовал чек одного из ресторанов курорта. И сумма в нем удивила многих пользователей интернета. Дмитрий написал, что счет не его, а компании отдыхающих, которая, как видим, отдохнула в ресторане на приличную сумму – 9420 гривен. 

Порция борща в этом ресторане обойдется в 215 гривен, а порция ребрышек BBQ стоит 250 гривен. Самой дорогой в счете оказалась хреновуха – за нее посетители заплатили 1000 гривен за литр. 

Картофель по-домашнему, как и греческий салат, стоят 250 гривен. А вот свиная рулька с тушеной капустой – 2 тысячи гривен. Чуть дешевле обошлась форель в прованских травах – 1725 гривен. 

В комментариях пользователи пишут, что в этом году цены действительно сильно поднялись, если сравнивать с прошлым. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, люди, которые решились посетить Буковель в этом году, публикуют совсем "неукраинские" цены на питание. Те смельчаки, кто решился посетить в этом году горнолыжный курорт Буковель в Карпатах, шокированы ценами как на проживание в гостиничных комплексах, так и на питание. Примерное меню с прайсом пользователи соцсетей выкладывают у себя на страницах с гневными комментариями. По их словам, поселение в отеле стоит значительно выше, чем на курортах Европы да и, чтобы пообедать в местах общественного питания, прийдется выложить совсем не "украинскую" сумму. Также посетители выложили меню с прайсом одного из кафе, находящегося на курорте.


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Источник: https://twitter.com/DmitryBespalyUA/status/1348829398162616321?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1348829398162616321%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fsociety.fakty.ua%2F365478-chek-iz-restorana-v-bukovele-vpechatlil-cenami
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Обусуждения

Николай

сегодня, 19:34

О чем статья? Чему удивляетесь? Нормальные цены в нормальном ресторане. Буковель конечно не вся такая но цены там всегда были не дешевые.

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