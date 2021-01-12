Недешевое удовольствие: чек из местного ресторана Буковеля поверг в шок украинцев

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Любовь Блажко
Несмотря на январский локдаун, Буковель продолжает активно работать и принимать туристов. На территории комплекса работают сувенирные ларьки, рестораны, кафе. Отдыхающих на горнолыжном курорте очень много, но Буковель – удовольствие не из дешевых.
Буковель. Фото: abcnews
Так, журналист и общественный деятель Дмитрий Беспалый на своей странице в социальных сетях опубликовал чек одного из ресторанов курорта. И сумма в нем удивила многих пользователей интернета. Дмитрий написал, что счет не его, а компании отдыхающих, которая, как видим, отдохнула в ресторане на приличную сумму – 9420 гривен.
Порция борща в этом ресторане обойдется в 215 гривен, а порция ребрышек BBQ стоит 250 гривен. Самой дорогой в счете оказалась хреновуха – за нее посетители заплатили 1000 гривен за литр.
Картофель по-домашнему, как и греческий салат, стоят 250 гривен. А вот свиная рулька с тушеной капустой – 2 тысячи гривен. Чуть дешевле обошлась форель в прованских травах – 1725 гривен.
В комментариях пользователи пишут, что в этом году цены действительно сильно поднялись, если сравнивать с прошлым.
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Николай
сегодня, 19:34
О чем статья? Чему удивляетесь? Нормальные цены в нормальном ресторане. Буковель конечно не вся такая но цены там всегда были не дешевые.