Недешевое удовольствие: чек из местного ресторана Буковеля поверг в шок украинцев

Несмотря на январский локдаун, Буковель продолжает активно работать и принимать туристов. На территории комплекса работают сувенирные ларьки, рестораны, кафе. Отдыхающих на горнолыжном курорте очень много, но Буковель – удовольствие не из дешевых.

Буковель. Фото: abcnews

Так, журналист и общественный деятель Дмитрий Беспалый на своей странице в социальных сетях опубликовал чек одного из ресторанов курорта. И сумма в нем удивила многих пользователей интернета. Дмитрий написал, что счет не его, а компании отдыхающих, которая, как видим, отдохнула в ресторане на приличную сумму – 9420 гривен.

Порция борща в этом ресторане обойдется в 215 гривен, а порция ребрышек BBQ стоит 250 гривен. Самой дорогой в счете оказалась хреновуха – за нее посетители заплатили 1000 гривен за литр.

Картофель по-домашнему, как и греческий салат, стоят 250 гривен. А вот свиная рулька с тушеной капустой – 2 тысячи гривен. Чуть дешевле обошлась форель в прованских травах – 1725 гривен.

В комментариях пользователи пишут, что в этом году цены действительно сильно поднялись, если сравнивать с прошлым.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, люди, которые решились посетить Буковель в этом году, публикуют совсем "неукраинские" цены на питание. Те смельчаки, кто решился посетить в этом году горнолыжный курорт Буковель в Карпатах, шокированы ценами как на проживание в гостиничных комплексах, так и на питание. Примерное меню с прайсом пользователи соцсетей выкладывают у себя на страницах с гневными комментариями. По их словам, поселение в отеле стоит значительно выше, чем на курортах Европы да и, чтобы пообедать в местах общественного питания, прийдется выложить совсем не "украинскую" сумму. Также посетители выложили меню с прайсом одного из кафе, находящегося на курорте.

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