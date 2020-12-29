Борщ - 190 грн: решившиеся посетить Буковель в этом году публикуют совсем "неукраинские" цены на питание

Те смельчаки, кто решился посетить в этом году горнолыжный курорт Буковель в Карпатах, шокированы ценами как на проживание в гостиничных комплексах, так и на питание. Примерное меню с прайсом пользователи соцсетей выкладывают у себя на страницах с гневными комментариями. По их словам, поселение в отеле стоит значительно выше, чем на курортах Европы да и, чтобы пообедать в местах общественного питания, прийдется выложить совсем не "украинскую" сумму. Также посетители выложили меню с прайсом одного из кафе, находящегося на курорте.

По фото видно, что, например, первые блюда стоят от 190 гривен за порцию в 250 мл, цены за гарниры — картофель или гречку — начинаются от 109 гривен, а самое дешевое мясное блюдо — крылья куриные, приготовленные на мангале, стоят 190 гривен за порцию. За хлеб вам прийдется выложить 50 гривен, за чай — от 90, кофе вам обойдется в 65 гривен и более.





Ранее "Комментарии" писали о том, что сезон зимнего отдыха в самом разгаре, и сейчас многие направляются на горнолыжные курорты, чтобы как следует отдохнуть перед испытаниями, которые посылает нам новый 2021 год. Мы расскажем тебе, как полноценно отдохнуть на горнолыжном курорте и при этом остаться целым. Ведь как не крути, носиться по горам на сноуборде или на лыжах — это весьма травмоопасное занятие.

Кроме того, порталу стало известно о том, что правительство Таиланда ранее сообщало, что собирается вернуть туристов в страну и "оживить" эту значимую для них сферу. Планировалось ослабить карантинные меры для туристов из более чем 50 стран. Но недавно в Таиланде выявили множество случаев заражения Сovid-19 на заводе по производству морепродуктов недалеко от столицы.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!