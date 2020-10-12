kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 12.10.2020

BTC/USD

11362.72

ETH/USD

374.61

LTC/USD

50.53

НБУ 12.10.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

33.45

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг путешествия Не вставая с дивана: Amazon запустил платформу для виртуальных путешествий
commentss НОВОСТИ Все новости

Не вставая с дивана: Amazon запустил платформу для виртуальных путешествий

Открыть для себя новые места теперь проще простого

сегодня, 15:13
Автор:

Любовь Блажко

С помощью нового приложения Amazon Explore можно увидеть мир даже не вставая с дивана. Авторы этого приложения подготовили для пользователей виртуальные путешествия с пешеходными экскурсиями и даже кулинарными курсами. Об этом пишет издание segodnya.

Не вставая с дивана: Amazon запустил платформу для виртуальных путешествий

Amazon запустил платформу для виртуальных путешествий. Фото: pixabay

"Домашних" туристов ждет 40-минутный тур по храму Нандзэн-дзи в Киото, который находится в Японии, виртуальная дегустация вин в Аргентине и 40-минутная сессия по приготовлению рыбных тако в Мексике. 

Путешествия такого формата предусматривают сеанс один на один с гидом в реальном времени. Самое невероятное то, что во время таких прогулок вы сможете приобрести сувениры, которые продаются в местных магазинах, и их отправят прямо к вам домой. 

Компания Amazon сообщает, что это только пробная версия подобных путешествий, поэтому они намерены добавить множество направлений уже в скором времени. Экскурсию проводят туроператоры, но независимые гиды тоже могут присоединиться, заполнив специальную анкету. 

Виртуальный тур проводится с использованием одностороннего видео, но с двусторонним аудио, чтобы туристы могли задавать вопросы своему гиду. Компьютер или ноутбук, современный браузер, микрофон и высокоскоростной интернет – все, что необходимо, чтобы начать путешествие. 

Также издание "Комментарии" расскажет, жителям каких стран доступно больше всего направлений для путешествий: список.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ