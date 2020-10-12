Не вставая с дивана: Amazon запустил платформу для виртуальных путешествий

С помощью нового приложения Amazon Explore можно увидеть мир даже не вставая с дивана. Авторы этого приложения подготовили для пользователей виртуальные путешествия с пешеходными экскурсиями и даже кулинарными курсами. Об этом пишет издание segodnya.

Amazon запустил платформу для виртуальных путешествий. Фото: pixabay

"Домашних" туристов ждет 40-минутный тур по храму Нандзэн-дзи в Киото, который находится в Японии, виртуальная дегустация вин в Аргентине и 40-минутная сессия по приготовлению рыбных тако в Мексике.

Путешествия такого формата предусматривают сеанс один на один с гидом в реальном времени. Самое невероятное то, что во время таких прогулок вы сможете приобрести сувениры, которые продаются в местных магазинах, и их отправят прямо к вам домой.

Компания Amazon сообщает, что это только пробная версия подобных путешествий, поэтому они намерены добавить множество направлений уже в скором времени. Экскурсию проводят туроператоры, но независимые гиды тоже могут присоединиться, заполнив специальную анкету.

Виртуальный тур проводится с использованием одностороннего видео, но с двусторонним аудио, чтобы туристы могли задавать вопросы своему гиду. Компьютер или ноутбук, современный браузер, микрофон и высокоскоростной интернет – все, что необходимо, чтобы начать путешествие.

Также издание "Комментарии" расскажет, жителям каких стран доступно больше всего направлений для путешествий: список.







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