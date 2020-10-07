Жителям каких стран доступно больше всего направлений для путешествий: список

Каждый год специалисты проводят анализ паспортов разных стран, чтобы выяснить, гражданином какого государства быть выгоднее всего. Об этом пишет издание lux.

Какие страны открыты для украинцев. Фото: pixabay

Аналитики на официальном сайте passportindex опубликовали рейтинг стран, которые довольно неплохо справляются с последствиями пандемии коронавируса.

И в этом году больше всего повезло жителям Новой Зеландии – для открыты границы 129 стран во всем мире, поэтому она возглавила рейтинг. А вот Украина в этом списке оказалась на 12 месте (что тоже весьма неплохо) – нам доступны для посещения 111 направлений.

Итак, вашему вниманию предоставляется список из 10 самых "сильных" паспортов мира в этом году. Государства, которые имеют наибольшую свободу выбора для путешествий:

Новая Зеландия — 129 стран мира;

Германия — 128 стран мира;

Австрия — 128 стран мира;

Люксембург — 128 стран мира;

Швейцария — 128 стран мира;

Ирландия — 128 стран мира;

Япония — 128 стран мира;

Южная Корея — 128 стран мира;

Австралия — 128 стран мира;

Швеция — 127 стран мира.

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