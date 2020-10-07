Жителям каких стран доступно больше всего направлений для путешествий: список

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Любовь Блажко
Каждый год специалисты проводят анализ паспортов разных стран, чтобы выяснить, гражданином какого государства быть выгоднее всего. Об этом пишет издание lux.
Какие страны открыты для украинцев. Фото: pixabay
Аналитики на официальном сайте passportindex опубликовали рейтинг стран, которые довольно неплохо справляются с последствиями пандемии коронавируса.
И в этом году больше всего повезло жителям Новой Зеландии – для открыты границы 129 стран во всем мире, поэтому она возглавила рейтинг. А вот Украина в этом списке оказалась на 12 месте (что тоже весьма неплохо) – нам доступны для посещения 111 направлений.
Итак, вашему вниманию предоставляется список из 10 самых "сильных" паспортов мира в этом году. Государства, которые имеют наибольшую свободу выбора для путешествий:
Новая Зеландия — 129 стран мира;
Германия — 128 стран мира;
Австрия — 128 стран мира;
Люксембург — 128 стран мира;
Швейцария — 128 стран мира;
Ирландия — 128 стран мира;
Япония — 128 стран мира;
Южная Корея — 128 стран мира;
Австралия — 128 стран мира;
Швеция — 127 стран мира.
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