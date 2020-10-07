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Жителям каких стран доступно больше всего направлений для путешествий: список

В этом году выгодно быть гражданином Новой Зеландии

сегодня, 20:14
Автор:

Любовь Блажко

Каждый год специалисты проводят анализ паспортов разных стран, чтобы выяснить, гражданином какого государства быть выгоднее всего. Об этом пишет издание lux.

Жителям каких стран доступно больше всего направлений для путешествий: список

Какие страны открыты для украинцев. Фото: pixabay

Аналитики на официальном сайте passportindex опубликовали рейтинг стран, которые довольно неплохо справляются с последствиями пандемии коронавируса. 

И в этом году больше всего повезло жителям Новой Зеландии – для открыты границы 129 стран во всем мире, поэтому она возглавила рейтинг. А вот Украина в этом списке оказалась на 12 месте (что тоже весьма неплохо) – нам доступны для посещения 111 направлений. 

Итак, вашему вниманию предоставляется список из 10 самых "сильных" паспортов мира в этом году. Государства, которые имеют наибольшую свободу выбора для путешествий: 

Новая Зеландия — 129 стран мира;

Германия — 128 стран мира;

Австрия — 128 стран мира;

Люксембург — 128 стран мира;

Швейцария — 128 стран мира;

Ирландия — 128 стран мира;

Япония — 128 стран мира;

Южная Корея — 128 стран мира;

Австралия — 128 стран мира;

Швеция — 127 стран мира.

Также издание "Комментарии" расскажет, как самостоятельно спланировать путешествие: лайфхаки для туристов. Продуманное планирование спасет вас от лишних переживаний и ненужных хлопот. И после того, как вы один раз попробуете сами спланировать будущую поездку, то больше не захотите смотреть банальные экскурсии или ходить по скучным маршрутам. 


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