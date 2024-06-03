Не каждый попробует: 5 необычных блюд со всего мира, которые вас удивят

Человечество постоянно экспериментирует с едой, которая отличается в разных странах и континентах. Что вполне может быть нормально в одной культуре, удивляет в другой, а иногда вызывает определенное отвращение. Портал "Комментарии" подготовил подборку из пяти необычных блюд со всего мира, которые вас удивят.



Популярный китайский деликатес столетнее яйцо

Ширако, Япония

Японское блюдо Ширако

Ширако – японский деликатес, который в переводе означает "белые дети". Его готовят из молочка, то есть сперматозоидов, трески, рыбы-фугу или некоторых других видов рыб. Эта странная с виду пища похожа на белые капли слизи или небольшие мозги, которые по описанию имеют сладковатый и заварной вкус. Японцы считают, что это блюдо содержит много полезных элементов для здоровья.

Балут, Филиппины





Филиппинский деликатес балут

Балут – это популярное филиппинское блюдо из оплодотворенного утиного яйца, в котором частично сформировались перья, клюв и хрящи. Яйцо варят, а затем подают с солью, чили и уксусом. Сначала нужно сделать отверстие в верхней части скорлупы и выпить жидкость, затем очистить яйцо и съесть его содержимое.

Жареные тарантулы, Камбоджа





Тарантулы жаренные во фритюре

Мало кто будет смотреть на тарантула и думать о нем как о вкусном обеде. Однако камбоджийцы во время голода в период режима красных кхмеров начали есть пауков. Сегодня блюдо стало популярным и продается как закуска жаренная во фритюре по всей стране. Некоторые утверждают, что жареные пауки немного напоминают по вкусу крабов.

Касу марцу, Италия





Итальянский творожный деликатес касу марцу

Касу марцу – это особый вид сыра, который изготавливается из испортившегося сыра пекорино. К нему добавляют личинки творожных мух, которые роют в нем ходы и переваривают жиры. Творог становится более мягким и из него выделяется жидкость, которую в Италии называют "слезами". В это время сыр готов к употреблению, вместе с личинками мух. Само же название касу марцу означает "гнилой сыр". На территории ЕС официально запрещено продавать этот продукт, а в 2009 году он попал в Книгу рекордов Гиннеса, как "самый опасный сыр в мире".

Столетнее яйцо, Китай





Китайский деликатес столетнее яйцо

Столетнее яйцо или сунхуадань или подан – это китайский деликатес из маринованного яйца. Утиное или куриное яйцо консервируют глиной, золой и солью на несколько недель или месяцев. С течением времени желток становится темно-зеленым или серым и имеет консистенцию сметаны с выраженным запахом серы. Белок превращается в темно-коричневую желеобразную консистенцию с соленым вкусом.

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