Названо пять стран, где можно переждать апокалипсис

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Светлана Шкурупий
Изменение климата, ухудшение экологии, ограниченность природных ресурсов — все эти факторы заставляют ученых задуматься над тем, где людям комфортнее всего будет переждать мировой кризис или другие бедствия.
В каких странах можно переждать апокалипсис (фото из открытых источников)
Согласно данным исследования британских ученых, опубликованного в журнале Sustainability, лучшим местом для того, чтобы пережить мировой кризис, является Новая Зеландия. Ее выбрали благодаря запасам геотермальной и гидроэлектрической энергии, большому количеству сельскохозяйственных земель, удобному географическому расположению и низкой плотности населения. Следом за ней в списке идут Великобритания, Тасмания и Ирландия.
Чтобы понять, какие страны будут наиболее устойчивы к глобальному кризису, исследователи оценили их способность самостоятельно выращивать продукты питания для населения, защищать границы от массовой миграции, поддерживать электроснабжение и производственные мощности. В результате они признали, что лучшими являются островные государства с умеренным климатом и небольшой плотностью населения.
Также ученые отметили, что в условиях кризиса всем странам будет необходимо увеличить производительность в продовольственном и других секторах.
Напомним, Евростат обнародовал статистику, в которой продемонстрировал, в каких европейских странах самая высокая и низкая стоимость продуктов питания.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что столица Туркменистана Ашхабад оказалась первой в рейтинге наиболее дорогих городов для проживания иностранцев. На втором месте разместился Гонконг, а вслед за ним — Бейрут.
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