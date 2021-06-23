Назван самый дорогой город в мире для иностранцев

Столица Туркменистана Ашхабад оказалась первой в рейтинге наиболее дорогих городов для проживания иностранцев. На втором месте разместился Гонконг, а вслед за ним — Бейрут, пишет "УНИАН".

Ашхабад - фото из открытых источников

Сообщается, что каждый год данный рейтинг составляется американской консалтинговой организацией Mercer в помощь компаниям и правительствам всего мира, дабы тем было легче понять, сколько нужно платить сотрудникам в разных городах.

Во время составления рейтинга, который охватил 209 городов, специалисты учитывали многие параметры, среди которых цена на жилье, транспорт, продукты питания. Кроме того, фирма оценила стоимость свыше двухсот товаров и услуг.

Таким образом в первую пятерку наиболее дорогих городов вошли: Ашхабад, Гонконг, Бейрут, Токио и Цюрих.

Отмечается, что стоимость жилья в Ашхабаде для иностранцев связана не с высоким уровнем благосостояния города и страны в целом, а скорее с экономическим кризисом. В прошлом году столица Туркменистана занимала в этом рейтинге второе место, но из-за роста инфляции оказалась на первой позиции.

Также известно, что в рейтинг от Mercer попала и украинская столица. Так Киев расположился на 106-ом месте в списке самых дорогих городов для иностранцев.

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что украинцы получили очередной повод для гордости за свою страну и — особенно — столицу. Все потому, что наш Киев впервые вошел в мировой перечень сотни лучших городов. Как сообщает компания Resonance, составляющая рейтинг, украинская столица удобно расположилась на 87 позиции.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!