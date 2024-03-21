Назван самый роскошный аэропорт мира: где находится

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Slava Kot
Согласно исследованию AllClear Travel Insurance самый роскошный аэропорт мира находится в Объединенных Арабских Эмиратах – Международный аэропорт Дубай. Он не только может похвастаться роскошью и богатством, но и способен пропускать за год более 90 миллионов туристов.
Международный аэропорт Дубай. Фото из открытых источников
AllClear Travel Insurance проанализировал более 1800 аэропортов по нескольким критериям для своего рейтинга аэропортов, в частности, оценивая зону отдыха, VIP-зал, гостиницу и другие параметры роскоши. По этим критериям Международный аэропорт Дубая назван самым роскошным аэропортом мира. Он получил 83 балла из 100 возможных.
Благодаря поразительному количеству залов ожидания и роскошных магазинов второе место в рейтинге занял аэропорт Хитроу в Лондоне – 82 балла. Международный аэропорт Хамад в Дохе занял третье место в списке – 73 балла.
Первую пятерку замыкают Международный аэропорт имени Шарля де Голля в Париже и аэропорт Сиднея в Австралии – 66 и 61 балл соответственно.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученая около месяца живет в аэропорту Стамбула. Это произошло из-за того, что она уехала из Ирана по политическим соображениям, а в ее документах на проживание в Канаде истек срок.
Также "Комментарии" писали о Варшавском аэропорте имени Шопена, который был эвакуирован из-за опасного багажа из Украины.
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