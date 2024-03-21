Назван самый роскошный аэропорт мира: где находится

Согласно исследованию AllClear Travel Insurance самый роскошный аэропорт мира находится в Объединенных Арабских Эмиратах – Международный аэропорт Дубай. Он не только может похвастаться роскошью и богатством, но и способен пропускать за год более 90 миллионов туристов.



Международный аэропорт Дубай. Фото из открытых источников

AllClear Travel Insurance проанализировал более 1800 аэропортов по нескольким критериям для своего рейтинга аэропортов, в частности, оценивая зону отдыха, VIP-зал, гостиницу и другие параметры роскоши. По этим критериям Международный аэропорт Дубая назван самым роскошным аэропортом мира. Он получил 83 балла из 100 возможных.

"Дубай как место назначения хорошо известно во всем мире своей роскошью и богатством, поэтому не слишком удивительно, что аэропорт считается самым роскошным в мире. Аэропорт является самым быстрорастущим авиационным узлом в мире, имеет собственный 5-звездочный отель, дзен-сад, открытый бассейн, тренажерный зал, кинотеатр и множество ресторанов", — пишут авторы исследования.

Благодаря поразительному количеству залов ожидания и роскошных магазинов второе место в рейтинге занял аэропорт Хитроу в Лондоне – 82 балла. Международный аэропорт Хамад в Дохе занял третье место в списке – 73 балла.

Первую пятерку замыкают Международный аэропорт имени Шарля де Голля в Париже и аэропорт Сиднея в Австралии – 66 и 61 балл соответственно.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученая около месяца живет в аэропорту Стамбула. Это произошло из-за того, что она уехала из Ирана по политическим соображениям, а в ее документах на проживание в Канаде истек срок.

Также "Комментарии" писали о Варшавском аэропорте имени Шопена, который был эвакуирован из-за опасного багажа из Украины.