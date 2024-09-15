На Бали толпа местных жителей избила российского туриста

Неожиданный инцидент произошел с российским туристом на Бали в Индонезии. Толпа местных жителей напала на россиянина, который перед этим пытался ограбить таксиста угрожая ему ножом.



На Бали избили российского туриста. Фото из открытых источников

2 сентября на одной из улиц Бали 39-летний российский турист Михаил Кабулов подошел к одной из машин и попытался сесть в нее, однако не смог этого сделать. Россиянин рядом заметил другое транспортное средство – такси, в которое он сел без проблем.

Российский турист начал угрожал таксисту раскладным ножом, однако мужчина смог сбежать из машины, захватив с собой ключи. Его крик о помощи услышали местные, быстро собравшиеся толпой вокруг Кабулова. Они вытащили его из машины и начали физическую расправу над российским туристом.

Вышедшею из-под контроля ситуацию смогла остановить полиция, которая быстро отреагировала на инцидент, задержала Кабулова и доставила его в СИЗО. Россиянин во время допроса не отвечал по-английски, поэтому следователи вызвали переводчика, чтобы объяснить обстоятельства конфликта.

В рамках расследования у российского туриста взяли кровь и другие анализы для тестирования на наркотики и проверил его правовой статус в Индонезии. Оказалось, что россиянин находился в стране на основании двухлетней инвесторской визы, выданной в мае 2023 года. Местная полиция пытается установить причины, почему российский турист хотел угнать автомобиль.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Таиланде нашли тело мертвого российского туриста в канаве у пляжа.

Также "Комментарии" писали, что поведение российских туристов испортило отдых иностранцам на курорте в Турции.