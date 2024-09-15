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На Бали толпа местных жителей избила российского туриста

В Индонезии задержан российский турист, который хотел угнать автомобиль.

сегодня, 23:00
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Автор:
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Slava Kot

Неожиданный инцидент произошел с российским туристом на Бали в Индонезии. Толпа местных жителей напала на россиянина, который перед этим пытался ограбить таксиста угрожая ему ножом.

На Бали толпа местных жителей избила российского туриста

На Бали избили российского туриста. Фото из открытых источников

2 сентября на одной из улиц Бали 39-летний российский турист Михаил Кабулов подошел к одной из машин и попытался сесть в нее, однако не смог этого сделать. Россиянин рядом заметил другое транспортное средство – такси, в которое он сел без проблем.

Российский турист начал угрожал таксисту раскладным ножом, однако мужчина смог сбежать из машины, захватив с собой ключи. Его крик о помощи услышали местные, быстро собравшиеся толпой вокруг Кабулова. Они вытащили его из машины и начали физическую расправу над российским туристом.

Вышедшею из-под контроля ситуацию смогла остановить полиция, которая быстро отреагировала на инцидент, задержала Кабулова и доставила его в СИЗО. Россиянин во время допроса не отвечал по-английски, поэтому следователи вызвали переводчика, чтобы объяснить обстоятельства конфликта.

В рамках расследования у российского туриста взяли кровь и другие анализы для тестирования на наркотики и проверил его правовой статус в Индонезии. Оказалось, что россиянин находился в стране на основании двухлетней инвесторской визы, выданной в мае 2023 года. Местная полиция пытается установить причины, почему российский турист хотел угнать автомобиль.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Таиланде нашли тело мертвого российского туриста в канаве у пляжа.

Также "Комментарии" писали, что поведение российских туристов испортило отдых иностранцам на курорте в Турции.



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Источник: https://www.nusabali.com/berita/175012/turis-rusia-rampok-taksi
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