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Мужчина заказал в ресторане гранатовый сок: через несколько минут его на землю повалила полиция

Курьезный случай произошел с русскоговорящим туристом в Португалии, которого схватила полиция.

сегодня, 15:55
Автор:
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Slava Kot
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Крайне неприятная история произошла с иностранным туристом в Португалии. Житель Азербайджана с израильским паспортом с помощью переводчика пытался объяснить официанту, что хочет заказать гранатовый сок. Однако эта попытка для туриста окончилась катастрофой. 

Мужчина заказал в ресторане гранатовый сок: через несколько минут его на землю повалила полиция

В Португалии мужчину арестовала полиция из-за курьезного случая. Фото: Correio da Manhã

Вместо напитка программа написала слово граната. Не совсем понятно, почему приложение, которое осуществляло перевод, ошиблось, ведь в португальском языке есть слово romã на обозначение фрукта гранат, тогда как гаранта будет granada. Возможно, турист нажал не там или приложение не все правильно поняло. Во всяком случае, официант почувствовал угрозу и вызвал полицию.


"Когда я увидел сообщения на смартфоне, я подумал, что у этого мужчины есть граната и он угрожает мне", — рассказал позже работник ресторана.

Официант по понятным причинам не принес туристу гранатового сока, а вместо этого вызвал полицию, которая схватила мужчину, положила его на землю лицом и одела наручники. Русскоязычный турист, не говоривший на португальском, ничего не мог объяснить, а его слова никто из работников полиции не понимал. Его сначала доставили в отделение полиция, а затем произвели обыск гостиничного номера, где он остановился. В конце концов, после допросов туриста отпустили.

Следует отметить, что полиция неслучайно уделяет этому событию особое внимание. После начала конфликта на Ближнем Востоке и теракта в Бельгии, уровень террористической угрозы в Португалии повысился. Поэтому местные правоохранительные органы реагируют на любую подозрительную ситуацию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что тайский монах загадочным образом обуздал пьяного российского туриста.

Также "Комментарии" писали о туристке из Японии, которая вызвала полицию, через счет в ресторане за популярное блюдо из краба.



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Источник: https://www.cmjornal.pt/portugal/detalhe/troca-de-roma-por-granada-da-alerta-no-cais-de-sodre
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