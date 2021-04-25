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Главная Новости Досуг путешествия Пять интересных мест, рассекреченных благодаря Google Maps
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Пять интересных мест, рассекреченных благодаря Google Maps

Опубликован список интересных «затерянных» мест, которые смогли рассекретить благодаря Google Maps

сегодня, 18:35
Автор:

Светлана Шкурупий

Google Maps давно является одним из самых удобных и популярных приложений для геолокации. И оказывается, что с его помощью можно совершить интересные географические открытия. Издание Adme поделилось списком интересных "затерянных" мест.

Пять интересных мест, рассекреченных благодаря Google Maps

Что можно посмотреть на Google Maps (фото из открытых источников)

Гигантский розовый кролик, Италия

Пять интересных мест, рассекреченных благодаря Google Maps - фото 2

На горе Коллето-Фава с 2005 года "живет" интересная достопримечательность — гигантский розовый кролик. Этот арт-объект был создан венскими художниками. До сегодняшнего дня от кролика мало что осталось, ведь он практически полностью разложился. Но в этом и была задумка авторов. Большая игрушка должна истлевать под солнцем, снегом и дождем до 2025 года. Посмотреть, как арт-объект выглядит сейчас можно здесь. 

Ядерный полигон, США

Пять интересных мест, рассекреченных благодаря Google Maps - фото 3

На карте вы можете увидеть кратеры — следы от ядерных взрывов. Это территория Невадского испытательного полигона — одного из крупнейших в США, который функционирует с 1951 года. На нем до 1992 года прошло более 900 испытаний ядерного оружия. Постапокалиптический ландшафт можно увидеть своими глазами тут.

Убежище Бэтмена, Япония

Пять интересных мест, рассекреченных благодаря Google Maps - фото 4

Энтузиастам удалось найти "убежище Бэтмена" с его логотипом. Правда, этот знак находится на крыше военно-воздушной базы Воздушных сил США, расположенной в префектуре Окинава. Посмотреть на японского Бэтмена и заодно на внушительные самолеты можно здесь.

Озеро-глаз, Аргентина

Пять интересных мест, рассекреченных благодаря Google Maps - фото 5

В болотах Аргентины случайно обнаружили удивительное озеро. Больше всего поражает его идеально круглая форма, а внутри водоема находится остров, по форме повторяющий очертания берегов. Посмотреть на чудо природы можно тут.

Лисаковская пентаграмма, Казахстан

Пять интересных мест, рассекреченных благодаря Google Maps - фото 6

На севере Казахстана нашли огромную пентаграмму. Но здесь нет никакой мистики. Исследователи сказали, что пентаграмма на самом деле является очертаниями парка, построенного в форме советской звезды. А вот и она.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, от каких туристических мест могут возникнуть мурашки по коже.


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Источник: https://www.adme.ru/svoboda-puteshestviya/15-zateryannyh-mest-kotorye-byli-rassekrecheny-blagodarya-google-maps-2061715/
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