Лучшие города в Европе для путешествий в 2022 году

Города в Европе большие, развитые, современные и у них есть что посмотреть. Туристам нравится путешествовать по разным городам Европы. О самых лучших европейских городах, которые туристам точно нужно посетить, пишет thetravel.

Валлетта, Мальта (фото из открытых источников)

Валлетта, Мальта





Это небольшой город на Мальте, являющийся одним из самых необычных городов для посещения в Европе благодаря своей истории. Город основан в 1566 году и расположен между природными гаванями. Он является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Каждый путешественник найдет позолоченные соборы, величественные особняки со стенами-бастионами, сады, городские ворота и другие старинные достопримечательности. Прогулка по улицам Валлетты – это момент, который надолго запомнится любому человеку. Одни из лучших экскурсий – посещение салютной батареи.

Афины, Греция





Афины – город, хорошо известный своей богатой историей. Древние руины тогдашней греческой столицы подарят посетителям достаточно воспоминаний.

Путешествуя в Афины, посетите колонны храма Парфенона. На улицах можно увидеть уникальное искусство. В Афинах есть пляжи для отдыха в жаркие дни. Обязательным местом для посещения является стадион Панатинаикос, построенный в 143 году до нашей эры. На стадионе прошли первые в истории Олимпийские игры.

Флоренция, Италия





Это город в Италии, небольшой, но небезызвестный своей культурой, историей и искусством. Поскольку город небольшой, туристам понравится посещать разные улицы и достопримечательности. Мрамор Брунеллески – шедевр, который доминирует во Флоренции. Но есть еще и другие известные места для посещения, они тоже не менее интересны.

Напомним, что "Комментарии" информировали о путешествии в Амстердам .

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