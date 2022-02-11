Лучшие города в Европе для путешествий в 2022 году

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Лиля Воробьева
Города в Европе большие, развитые, современные и у них есть что посмотреть. Туристам нравится путешествовать по разным городам Европы. О самых лучших европейских городах, которые туристам точно нужно посетить, пишет thetravel.
Валлетта, Мальта (фото из открытых источников)
Это небольшой город на Мальте, являющийся одним из самых необычных городов для посещения в Европе благодаря своей истории. Город основан в 1566 году и расположен между природными гаванями. Он является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Каждый путешественник найдет позолоченные соборы, величественные особняки со стенами-бастионами, сады, городские ворота и другие старинные достопримечательности. Прогулка по улицам Валлетты – это момент, который надолго запомнится любому человеку. Одни из лучших экскурсий – посещение салютной батареи.
Афины – город, хорошо известный своей богатой историей. Древние руины тогдашней греческой столицы подарят посетителям достаточно воспоминаний.
Путешествуя в Афины, посетите колонны храма Парфенона. На улицах можно увидеть уникальное искусство. В Афинах есть пляжи для отдыха в жаркие дни. Обязательным местом для посещения является стадион Панатинаикос, построенный в 143 году до нашей эры. На стадионе прошли первые в истории Олимпийские игры.
Это город в Италии, небольшой, но небезызвестный своей культурой, историей и искусством. Поскольку город небольшой, туристам понравится посещать разные улицы и достопримечательности. Мрамор Брунеллески – шедевр, который доминирует во Флоренции. Но есть еще и другие известные места для посещения, они тоже не менее интересны.
Напомним, что "Комментарии" информировали о путешествии в Амстердам .
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