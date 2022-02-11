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Лучшие города в Европе для путешествий в 2022 году

Европа открывает свои города для путешественников со всего мира

сегодня, 00:35
Автор:

Лиля Воробьева
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Города в Европе большие, развитые, современные и у них есть что посмотреть. Туристам нравится путешествовать по разным городам Европы. О самых лучших европейских городах, которые туристам точно нужно посетить, пишет thetravel.

Лучшие города в Европе для путешествий в 2022 году

Валлетта, Мальта (фото из открытых источников)

Валлетта, Мальта
Лучшие города в Европе для путешествий в 2022 году - фото 2

Это небольшой город на Мальте, являющийся одним из самых необычных городов для посещения в Европе благодаря своей истории. Город основан в 1566 году и расположен между природными гаванями. Он является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Каждый путешественник найдет позолоченные соборы, величественные особняки со стенами-бастионами, сады, городские ворота и другие старинные достопримечательности. Прогулка по улицам Валлетты – это момент, который надолго запомнится любому человеку. Одни из лучших экскурсий – посещение салютной батареи.

Афины, Греция
Лучшие города в Европе для путешествий в 2022 году - фото 3

Афины – город, хорошо известный своей богатой историей. Древние руины тогдашней греческой столицы подарят посетителям достаточно воспоминаний.

Путешествуя в Афины, посетите колонны храма Парфенона. На улицах можно увидеть уникальное искусство. В Афинах есть пляжи для отдыха в жаркие дни. Обязательным местом для посещения является стадион Панатинаикос, построенный в 143 году до нашей эры. На стадионе прошли первые в истории Олимпийские игры.

Флоренция, Италия
Лучшие города в Европе для путешествий в 2022 году - фото 4

Это город в Италии, небольшой, но небезызвестный своей культурой, историей и искусством. Поскольку город небольшой, туристам понравится посещать разные улицы и достопримечательности. Мрамор Брунеллески – шедевр, который доминирует во Флоренции. Но есть еще и другие известные места для посещения, они тоже не менее интересны.

Напомним, что "Комментарии" информировали о путешествии в Амстердам .


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Источник: https://www.thetravel.com/10-best-cities-to-visit-in-europe-2022/
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