Пять самых охраняемых мест на Земле, куда вас никогда не пустят

На планете есть удивительные места, куда простым людям попасть крайне сложно. А если быть совсем честными, то практически невозможно. Вход туда строго запрещен и очень хорошо охраняется.

Самые охраняемые места на Земле (фото из открытых источников)

Всемирное семенохранилище (Шпицберген, Норвегия)

На острове Шпицберген, расположенном в самой северной части Норвегии, находится всемирное хранилище семян. В нем хранится 250 млн образцов семян основных сельскохозяйственных культур. Его задача — не допустить их уничтожения в результате возможных глобальных катастроф.





Зона 51 (штат Невада (США)

Это военная база, которая предположительно используется для экспериментальных тестов в области воздухоплавания и систем вооружения. Здесь в режиме строгой конфиденциальности хранятся государственные тайны.





Секретные архивы Ватикана

Это самая закрытая библиотека в мире. "Секретным" этот архив назывался потому, что он является частным архивом Папы и ограничен для посещения. Внутрь может попасть только научный работник, но для получения разрешения ему придется выполнить множество процедур.





База ВВС Менвит-Хилл (Йоркшир, Великобритания)

Это место — самый крупный в мире центр электронной разведки. Оно было построено для перехвата сигналов во время "холодной войны", а какие функции выполняет в наши дни — неизвестно. Поговаривают, что с базы ведется слежка за международными террористическими группировками. Пускают на базу только сотрудников АНБ.





Гора Шайенн

В недрах горы расположен бункер военного назначения Вооруженных сил США, построенный во время "холодной войны". Секретная база должна была служить резервным командным центром на случай массированного ядерного удара.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие места планеты считаются самыми радиоактивными.

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