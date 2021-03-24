logo
Русский Українська

BTC/USD

56850.10

ETH/USD

1729.44

LTC/USD

195.57

USD/UAH

27.95

EUR/UAH

33.15

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Досуг путешествия Пять самых охраняемых мест на Земле, куда вас никогда не пустят
commentss НОВОСТИ Все новости

Пять самых охраняемых мест на Земле, куда вас никогда не пустят

На Земле есть много скрытых и недоступных для посещения мест

сегодня, 15:45
Автор:

Светлана Шкурупий

На планете есть удивительные места, куда простым людям попасть крайне сложно. А если быть совсем честными, то практически невозможно. Вход туда строго запрещен и очень хорошо охраняется. 

Пять самых охраняемых мест на Земле, куда вас никогда не пустят

Самые охраняемые места на Земле (фото из открытых источников)

Всемирное семенохранилище (Шпицберген, Норвегия)

На острове Шпицберген, расположенном в самой северной части Норвегии, находится всемирное хранилище семян. В нем хранится 250 млн образцов семян основных сельскохозяйственных культур. Его задача — не допустить их уничтожения в результате возможных глобальных катастроф.

Пять самых охраняемых мест на Земле, куда вас никогда не пустят - фото 2

Зона 51 (штат Невада (США)

Это военная база, которая предположительно используется для экспериментальных тестов в области воздухоплавания и систем вооружения. Здесь в режиме строгой конфиденциальности хранятся государственные тайны.

Пять самых охраняемых мест на Земле, куда вас никогда не пустят - фото 3

Секретные архивы Ватикана

Это самая закрытая библиотека в мире. "Секретным" этот архив назывался потому, что он является частным архивом Папы и ограничен для посещения. Внутрь может попасть только научный работник, но для получения разрешения ему придется выполнить множество процедур.

Пять самых охраняемых мест на Земле, куда вас никогда не пустят - фото 4

База ВВС Менвит-Хилл (Йоркшир, Великобритания)

Это место — самый крупный в мире центр электронной разведки. Оно было построено для перехвата сигналов во время "холодной войны", а какие функции выполняет в наши дни — неизвестно. Поговаривают, что с базы ведется слежка за международными террористическими группировками. Пускают на базу только сотрудников АНБ.

Пять самых охраняемых мест на Земле, куда вас никогда не пустят - фото 5

Гора Шайенн

В недрах горы расположен бункер военного назначения Вооруженных сил США, построенный во время "холодной войны".  Секретная база должна была служить резервным командным центром на случай массированного ядерного удара.

Пять самых охраняемых мест на Земле, куда вас никогда не пустят - фото 6

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие места планеты считаются самыми радиоактивными.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bbc.com/ukrainian/vert-fut-russian-40559228
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ