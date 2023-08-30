10 интересных фактов о Норвегии, которые вас удивят

Норвегия одна из тех стран, которые манят туристов своей природой, однако скандинавская страна может удивить и другими вещами. В частности, культурными традициями, законами или правилами. Портал "Комментарии" подготовил несколько интересных фактов о Норвегии, и некоторые из них могут вас удивить.

10 интересных фактов о Норвегии. Фото из открытых источников

В Норвегии официально используют два варианта норвежского языка – букмол и нюнок. Кроме того, в стране много диалектов, некоторые из них не понимают даже норвежцы.

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Норвегия очень длинная и узкая страна. Протяженность с юга на север составляет около 1750–1790 км. Точная длина страны меняется в зависимости от мест, учитываемых при измерении. Украина, которая по площади является крупнейшим государством в Европе, имеет протяженность с запада на восток 1316 км.

Самая холодная температура в Норвегии была зафиксирована в поселке Карасейк в 1886 году и составляла -51,4 градуса Цельсия. А самая теплая была в городе Несбьен в 1970 году. Тогда температура поднялась до 35,6 градуса выше нуля.





Норвегия располагает вулканами на своей территории. Самый известный из которых Беэренберг, находящийся на острове Ян-Майен. Этот вулкан является самым северным в мире. Сейчас его кратер заполнен льдом, однако вулкан действующий. Последнее извержение произошло в 1980 году.

В Норвегии более 50 тыс. островов, и самый большой из них Шпицберген. Самая длинная река – Гломма, а самое большое озеро – Мйоса. Самое глубокое озеро Норвегии и Европы называется Горниндальсватнет — 514 метров.

В Норвегии проживает 5,4 млн. человек. Это третья наименее заселена страна в Европе, где на 1 кв. км проживает 14 человек. К примеру в Украине – 80 человек.

В 1820-1920 года более 800 тыс. норвежцев эмигрировали в Америку. Причин для больших волн эмиграции было много, в частности, из-за бедности, классового разделения, давления на религиозную свободу и свободу взглядов. Сейчас в Америке проживают около 4,5 млн человек норвежского происхождения.

В Норвегии законны гомосексуальные браки. В 2017 году норвежская церковь также разрешила заключать однополые браки в храмах.

Норвегия – одна из самых дорогих стран мира. В 2018 году 54% товаров и услуг были более дорогими в Норвегии, чем в других европейских странах.





Картошку нельзя ввозить в Норвегию из-за границы без специальных сертификатов. А деликатесом в стране является сладкий сыр Гудбраннсдалсост, получивший свое название благодаря коричнево-желтому цвету.

Купить алкогольные напитки крепостью выше 4,75% в Норвегии можно только в специальных магазинах – Vinmonopolet. По всей Норвегии имеется около 350 магазинов алкогольных напитков. Лица старше 18 лет могут покупать алкоголь до 22%, а выше этого показателя только тем, кто старше 20 лет.

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