Комфортное проживание в путешествиях: как найти выгодное жилье

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Дмитрий Симоненко
При поездке заграницу можно спланировать
план посещения достопримечательностей и мест отдыха, используя для поиска Google и рекомендации знакомых. А вот с
поиском качественного жилья у многих возникают проблемы. 24 канал расскажет,
какие приложения обеспечат вам хорошую квартиру, хостел или комнату.
Booking.com
Наверное, знаком
практически каждому путешественнику. Плюсы этого ресурса — это наибольшее
количество предложений, адекватные цены, компетентная и оперативная техническая
поддержка, горячие скидки. Подыскать тут можно не только отель, но и
хостел или туристический домик, а также гостевое проживание.
Homestay
Приложение
подойдет для социально активных бюджетных путешественников и студентов по
обмену. Здесь вы найдете предложения аренды квартир, но при одном существенном
условии – их придется делить с хостом. Зато и цены порадуют: например, можно
найти комнату почти в центре Рима за 16 евро.
Для тех, кто
не планирует оставаться на месте более одной ночи. Через приложение для
смартфонов можно забронировать и оплатить койкоместо в хостеле.
Airbnb
Становится все
более популярным, ведь в отличие от других ресурсов, здесь можно снять именно
апартаменты. Это дает возможность можно увидеть государство глазами жителя,
ведь в большинстве квартир рядовой, присущий этой стране интерьер.
HomeAway
Схожий с
Airbnb сервис, за малым исключением – здесь можно снять целый дом, что очень
удобно и выгодно, когда выедете на отдых большой компанией.
Kid and Coe
Приложение
для путешественников с детьми. Каждая квартира, предлагаемая сайтом, имеет кроватки, игрушки и другие аксессуары для детворы.
Hotels.com
Онлайн-сервис
постоянно проводит акцию Rewards: за каждые 10 ночей, забронированных в сервисе
с пометкой "Собрать награды", вы получаете одну бесплатную. Ее
стоимость будет равна среднесуточной цене за проживание.
BoutiqueHomes
Сервис для
любителей красивого отдыха. Тут вы найдете исключительно те дома и квартиры, на
которые приятно смотреть. А если досконально изучить раздел Chic & Cheap,
то и цены на аренду жилья могут порадовать: например, стильная квартира в
Афинах за 70 евро на четверых – крутое
предложение.
Ранее "Комментарии"
сообщали о том, что в Минздраве сообщили, при каких условиях украинцы смогут путешествовать в Европу.
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