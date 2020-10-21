Комфортное проживание в путешествиях: как найти выгодное жилье

При поездке заграницу можно спланировать план посещения достопримечательностей и мест отдыха, используя для поиска Google и рекомендации знакомых. А вот с поиском качественного жилья у многих возникают проблемы. 24 канал расскажет, какие приложения обеспечат вам хорошую квартиру, хостел или комнату.

Booking.com

Наверное, знаком практически каждому путешественнику. Плюсы этого ресурса — это наибольшее количество предложений, адекватные цены, компетентная и оперативная техническая поддержка, горячие скидки. Подыскать тут можно не только отель, но и хостел или туристический домик, а также гостевое проживание.

Homestay

Приложение подойдет для социально активных бюджетных путешественников и студентов по обмену. Здесь вы найдете предложения аренды квартир, но при одном существенном условии – их придется делить с хостом. Зато и цены порадуют: например, можно найти комнату почти в центре Рима за 16 евро.

WeHostels

Для тех, кто не планирует оставаться на месте более одной ночи. Через приложение для смартфонов можно забронировать и оплатить койкоместо в хостеле.

Airbnb

Становится все более популярным, ведь в отличие от других ресурсов, здесь можно снять именно апартаменты. Это дает возможность можно увидеть государство глазами жителя, ведь в большинстве квартир рядовой, присущий этой стране интерьер.

HomeAway

Схожий с Airbnb сервис, за малым исключением – здесь можно снять целый дом, что очень удобно и выгодно, когда выедете на отдых большой компанией.

Kid and Coe

Приложение для путешественников с детьми. Каждая квартира, предлагаемая сайтом, имеет кроватки, игрушки и другие аксессуары для детворы.

Hotels.com

Онлайн-сервис постоянно проводит акцию Rewards: за каждые 10 ночей, забронированных в сервисе с пометкой "Собрать награды", вы получаете одну бесплатную. Ее стоимость будет равна среднесуточной цене за проживание.

BoutiqueHomes

Сервис для любителей красивого отдыха. Тут вы найдете исключительно те дома и квартиры, на которые приятно смотреть. А если досконально изучить раздел Chic & Cheap, то и цены на аренду жилья могут порадовать: например, стильная квартира в Афинах за 70 евро на четверых – крутое предложение.

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