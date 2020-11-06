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Какую страну Европы признали самой лучшей для путешествий

Информацию об этом опубликовали на официальном сайте премии World Travel Awards

сегодня, 15:54
Автор:

Любовь Блажко

Каждый год эксперты из Всемирного совета путешествий и туризма выбирают страну, которая получает звание "Лучшая страна Европы для путешествий", а также награду World Travel Awards. Оказывается, что Португалия уже четвертый раз подряд завоевывает этот титул. Об этом сообщается на официальном сайте премии.

Какую страну Европы признали самой лучшей для путешествий

Португалия. Фото: unsplash

Стоит также отметить, что множество португальских достопримечательностей и объектов получило международную награду, а побережье Алгарве на юге страны назвали лучшим местом в Европе для пляжного отдыха.

Были в номинации и другие страны: Италия, Норвегия, Греция, Испания, Австрия, Англия, Франция, Ирландия, Германия, Турция, Швеция и Швейцария.

Известно, что премии World Travel Awards ежегодно распределяются как на общем мировом уровне, так и по восьми международным региональным, в частности, по таким категориям, как жилье и отели, достопримечательности, транспорт и авиакомпании.

Также издание "Комментарии" расскажет, как самостоятельно спланировать путешествие. Продуманное планирование спасет вас от лишних переживаний и ненужных хлопот. И после того, как вы один раз попробуете сами спланировать будущую поездку, то больше не захотите смотреть банальные экскурсии или ходить по скучным маршрутам.


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Источник: https://www.worldtravelawards.com/award-europes-leading-destination-2020
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