Какую страну Европы признали самой лучшей для путешествий

Каждый год эксперты из Всемирного совета путешествий и туризма выбирают страну, которая получает звание "Лучшая страна Европы для путешествий", а также награду World Travel Awards. Оказывается, что Португалия уже четвертый раз подряд завоевывает этот титул. Об этом сообщается на официальном сайте премии.

Португалия. Фото: unsplash

Стоит также отметить, что множество португальских достопримечательностей и объектов получило международную награду, а побережье Алгарве на юге страны назвали лучшим местом в Европе для пляжного отдыха.

Были в номинации и другие страны: Италия, Норвегия, Греция, Испания, Австрия, Англия, Франция, Ирландия, Германия, Турция, Швеция и Швейцария.

Известно, что премии World Travel Awards ежегодно распределяются как на общем мировом уровне, так и по восьми международным региональным, в частности, по таким категориям, как жилье и отели, достопримечательности, транспорт и авиакомпании.



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