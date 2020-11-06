Какую страну Европы признали самой лучшей для путешествий

Язык
BTC/USD
15638.06
ETH/USD
444.13
LTC/USD
62.44
USD/UAH
28.41
EUR/UAH
33.67
RUB/UAH
0.39
Любовь Блажко
Каждый год эксперты из Всемирного совета путешествий и туризма выбирают страну, которая получает звание "Лучшая страна Европы для путешествий", а также награду World Travel Awards. Оказывается, что Португалия уже четвертый раз подряд завоевывает этот титул. Об этом сообщается на официальном сайте премии.
Португалия. Фото: unsplash
Стоит также отметить, что множество португальских достопримечательностей и объектов получило международную награду, а побережье Алгарве на юге страны назвали лучшим местом в Европе для пляжного отдыха.
Были в номинации и другие страны: Италия, Норвегия, Греция, Испания, Австрия, Англия, Франция, Ирландия, Германия, Турция, Швеция и Швейцария.
Известно, что премии World Travel Awards ежегодно распределяются как на общем мировом уровне, так и по восьми международным региональным, в частности, по таким категориям, как жилье и отели, достопримечательности, транспорт и авиакомпании.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости