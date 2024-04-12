Какой город возглавил рейтинг лучших мест для пеших прогулок

В последнее десятилетие путешественники все чаще предпочитают короткие городские туры, известные как сити-брейк. Эти мини-отпуска позволяют глубже погрузиться в культуру и историю местности, не спеша изучая уникальные достопримечательности и местные кулинарные изыски.

Топ-10 городов для пеших прогулок

В рамках этой тенденции популярность набирают пешеходные маршруты, предлагающие туристам уникальный способ ознакомления с городами. В поддержку этому тренду специализированный сервис GuruWalk опубликовал рейтинг из 100 лучших городов для пеших прогулок, основываясь на анализе данных бронирований и поисковых запросов по 800 городам из 120 стран за период с апреля 2023 года по апрель 2024 года.

Испания была признана страной с наибольшим числом городов, вошедших в список лучших — 28 испанских городов удостоились высокой оценки. Франция представлена семью городами, а Великобритания и Польша по три города каждая. В списке нашлось место лишь для одного американского города.

На первом месте среди всех стоит Рим — город с богатым наследием и множеством доступных для пешеходов достопримечательностей, от Колизея до Пантеона.

"Римские монументы ошеломляют своим разнообразием и красотой, и неудивительно, что именно здесь проводится больше экскурсий, чем в любом другом городе", — отметили эксперты из GuruWalk.

Следом за Римом в рейтинге идут Будапешт и Барселона, причем список десяти лучших полностью состоит из европейских городов. Исключением стал колумбийский Медельин, который занял 24 место и стал лучшим неевропейским городом для пеших прогулок.

Напомним, что Азия предлагает уникальную возможность исследовать богатые культуры и завораживающие пейзажи без необходимости опустошать свой банковский счет. Мы изучили самые дешевые туристические города Азии, учитывая стоимость перелета из Европы, проживания, питания и культурных развлечений. Вот куда можно отправиться, не переплачивая.