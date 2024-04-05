Путешествие без ущерба для кошелька: топ доступных городов Азии для туристов

В то время как многие ассоциируют путешествия с большими расходами, Азия предлагает уникальную возможность исследовать богатые культуры и завораживающие пейзажи без необходимости опустошать свой банковский счет. Мы изучили самые дешевые туристические города Азии, учитывая стоимость перелета из Европы, проживания, питания и культурных развлечений. Вот куда можно отправиться, не переплачивая.

Где в Азии можно отдохнуть недорого и интересно

Ханой, Вьетнам

Перелет с Европы: Перелет из крупных европейских городов в Ханой обычно обходится в 500-600 евро туда и обратно, в зависимости от сезона.

Проживание: Вы можете найти комфортабельное жилье за 20-30 евро за ночь.

Питание: Попробуйте уличную еду за 1-3 евро или насладитесь полноценным обедом в кафе за 5-10 евро на человека.

Достопримечательности: Не пропустите озеро Хоан Кием, Старый квартал и мавзолей Хо Ши Мина.





Катманду, Непал

Перелет с Европы: Перелеты в Катманду стоят от 500 до 700 евро, с возможностью экономии при бронировании заранее.

Проживание: Отель или гостевой дом можно найти за 10-20 евро за ночь.

Питание: Обед или ужин в местном ресторане обойдется в 2-5 евро на человека.

Достопримечательности: Посетите площадь Дурбар, Ступу Будданатх и храм Пашупатинатх.





Чиангмай, Таиланд

Перелет с Европы: Стоимость перелета составляет от 400 до 600 евро в зависимости от сезона и акций авиакомпаний.

Проживание: Проживание в отеле или хостеле обойдется от 15 до 30 евро за ночь.

Питание: Вкусная местная кухня в ресторане будет стоить около 3-7 евро на человека.

Достопримечательности: Не упустите возможность посетить храмы Ват Чеди Луанг и Ват Пра Синг, а также насладиться природой национального парка Дой Сутхеп.





Гоа, Индия

Перелет с Европы: Перелеты в Гоа обходятся в среднем от 400 до 700 евро, с возможными скидками в низкий сезон.

Проживание: Выбор жилья варьируется от простых бунгало за 10 евро до комфортабельных отелей за 30-40 евро за ночь.

Питание: Исследуйте местные рынки и кафе, где обед обойдется в 3-6 евро на человека.

Достопримечательности: Гоа известен своими пляжами, португальскими крепостями и вечеринками у берега моря.





Пенанг, Малайзия

Перелет с Европы: Перелеты в Пенанг начинаются от 500 евро и могут достигать 800 евро в пиковый сезон.

Проживание: Комфортное проживание обойдется в 20-40 евро за ночь.

Питание: Малайзийская кухня известна своим разнообразием и доступностью — средний обед стоит от 2 до 5 евро.

Достопримечательности: Исследуйте исторический центр города Джорджтаун, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО, и насладитесь уличной едой на ночном рынке.





Эти города предлагают не только доступность, но и уникальный шанс погрузиться в разнообразные культуры Азии, исследовать древние памятники, насладиться природой и местной кулинарией. Путешествие по Азии может быть не только захватывающим, но и невероятно доступным, открывая перед вами двери в мир новых открытий и впечатлений без значительных трат.