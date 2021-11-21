Какие подарки не стоит привозить из путешествий

Отправляясь в новую страну или город, многие туристы, не возвращаются с пустыми руками, ведь хочется порадовать каким-то сувениром своих родных и друзей. Но вот не все подарки одинаково полезны для новых владельцев. Что не рекомендуется привозить из путешествия?

Что не стоит привозить из путешествий (фото из открытых источников)

Национальная одежда

Этот вариант подарка хоть и интересный, но весьма непрактичный. Национальная одежда со всеми атрибутами может стоить дорого, но ваши родные или друзья вряд ли ее куда-то оденут, кроме как на фотосессию. Лучше привезти льняные и хлопковые изделия или качественную ткань, из которой человек сможет себе что-то сшить.

Статуэтки

Если хотите подарить что-то символическое и недорогое, тогда лучше выбирайте какой-то магнитик, его актуальность неизменна. Можно и статуэтку, если вы точно знаете, что угадаете со стилем интерьера. Ведь каждый дом имеет свое наполнение и стиль, а значит ваш подарок должен его дополнять.

Открытки, путеводители или журналы

Со временем листовки и журналы потеряют свою актуальность и будут пылиться где-то на полке и превратятся в лишний хлам. Если же ваши друзья или близкие коллекционируют открытки с других стран, тогда да, такой подарок будет уместный.

Декоративная косметика

Косметика — вещи индивидуальная и деликатная. Если у вас не "заказывали" конкретно какой-то косметологический продукт, тогда не стоит выбирать такой подарок, можно прогадать, ведь средство может не подойти человеку под тип кожи и вызвать аллергическую реакцию. Лучше замените косметику на эфирные масла или натуральное мыло.

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