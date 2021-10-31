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Названы лучшие направления для путешествий в 2022 году

Сервис для путешествий Lonely Planet составил список самых популярных туристических направлений на 2022 год, включая лучшие страны, регионы и города.

сегодня, 16:30
Автор:

Светлана Шкурупий
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Несмотря на новую волну коронавируса, в следующем году, согласно прогнозам, туристическая индустрия должна восстановиться почти полностью, по крайней мере, для вакцинированных туристов. Сервис для путешествий Lonely Planet решил составить список самых популярных направлений в 2022 году.

Названы лучшие направления для путешествий в 2022 году

Куда поехать в 2022 году (фото из открытых источников)

Итак, в ТОП-10 самых популярных стран попали: Острова Кука (самоуправляемое государство в полинезийской части Тихого океана), Норвегия, Маврикий (островное государство в Южной Африке), Белиз (государство в Центральной Америке), Словения, Ангилья (острова в Карибском море), Оман, Непал, Малави (государство в регионе Южная Африка), а также Египет.

Лучшими регионами для туриста в 2022-году, по версии Lonely Planet, станут: Вест-фьорды, (Исландия), Западная Вирджиния (США), Сишуанбаньна-Дайская автономная префектура (Китай), Линия побережья Кента (Великобритания), Пуэрто-Рико (США), Сикоку (Япония), Пустыня Атакама (Чили), Живописный край (The Scenic Rim /Австралия), Остров Ванкувер (Канада), Бургундия (Франция). 

Напомним, чтобы поездка за границу была безопасной, важно добросовестно соблюдать противоэпидемических правил, позаботиться об оформлении действующего полиса страхования и полного курса вакцинации перед тем, как организовывать путешествие.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, несмотря на установленные коронавирусные ограничения, многим украинцам не терпится отправиться за границу. Уже несколько лет как для нашей страны установлен безвиз с Европейским Союзом, также при наличии загранпаспорта мы можем путешествовать в многие другие страны мира. Недавно к внушительному списку таких государств добавилось еще одно.


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Источник: https://shop.lonelyplanet.com/products/lonely-planets-best-in-travel-2022
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