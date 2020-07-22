Какие досадные ошибки совершают почти все путешественники

Начинающие путешественники, отправляюсь в отпуск, могут совершить массу досадных ошибок, из-за которых тратят впустую много денег, нервов и не получают должного наслаждения от поездок. Издание Adme рассказало, что необходимо учитывать, планируя путешествие.

Ошибка № 1: Экономить средства на жилье

Многие туристы хотят сэкономить деньги, поэтому арендуют дом или квартиру на окраине города, а не в центре. Если у вас есть личный транспорт, тогда этот вариант может быть весьма удобным. Но, если вы будете ездить в центр города, чтобы посмотреть достопримечательности, посидеть в кафе или просто погулять, то ваши сэкономленные средства будет "съедать" проезд. Лучше снять дом в центре, чтобы иметь возможность прочувствовать атмосферу города, погулять по знаковым местам поздно ночью или рано утром, когда нет большого наплыва туристов. Да и жить на красивой уличке, вымощенной брусчаткой, намного приятнее, чем где-то на окраине.

Ошибка № 2: Платить за то, что можно получить бесплатно

Собираясь за границу, напишите список мест, в которых хотите побывать. И чтобы не пользоваться услугами экскурсоводов, найдите сайты (Free walking tours), на которых жители, влюбленные в свой город, прогуляются с вами и расскажут о всех достопримечательностях совершенно бесплатно. С помощью многих сервисов также можно найти бесплатное жилье (Сouchsurfing), а еще подработку (Workaway.info). Плюс ко всему, у многих музеев есть дни открытых дверей, а в некоторых странах супермаркеты вечером устраивают распродажу еды.

Ошибка № 3: Брать с собой много вещей

Не нужно, отправляясь в путешествие, брать с собой большой чемодан вещей, половину из которых вы так и не успеете надеть. Заранее пересмотрите свой гардероб и возьмите с собой практичную и удобную одежду.

Ошибка № 4: Пытаться посмотреть все

Каждому туристу, который приезжает в новый город, хочется посмотреть, как можно больше достопримечательностей и красивых мест. Но стоит правильно распределять свое время. Лучше наслаждаться неспешными прогулками, прочувствовать атмосферу города, чем впопыхах пытаться объездить все.

Ошибка № 5: Ехать в "высокий" сезон

Планируя путешествие, необходимо ориентироваться на самый низкий сезон, на то время, когда толпы туристов разъезжаются домой. Да, это может быть поздняя осень, когда на улице прохладно, зато вы сможете прогуляться по пустым улочкам красивых городов и посетить музеи, выставки и прочие мероприятия, не тратя много времени в очередях.

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