Топ-5 лучших стран для путешествия в одиночку

Настанет день, когда пандемия завершится и тогда появится множество возможностей для путешествий. Если за время карантина тебя все успели достать, то мы предлагаем тебе небольшой список стран, в которые лучше всего отправиться в одиночку. Ты найдешь чем там заняться и вернешься домой с целым морем впечатлений и мешком сувениров. Об этих удивительных краях нам расскажет ресурс mport.

Вьетнам

Вьетнам — это невероятно красивые города, богатые рынки и приветливые жители. Совместить отдых на пляже с интересными исследованиями достопримечательностей можно в Фантьете. Это один из лучших в Азии курортов. А если хочешь просто развлечься, то тебе прямая дорога в Ханой.

Новая Зеландия





Удивительные пейзажи, ледники, тропические леса, горы — это идеально подойдет как для приключений, так и для раздумий в одиночестве. Любители активного отдыха смогут приобщиться к банджи-джампингу, катанию на лодках и походам на легендарный Милфорд Трек.

Австрия





Маленькая и компактная, Вена лучший европейский город для путешествия в одиночку. Множество концертных залов, десятки музеев и кафе, которые задержут тебя на долгое время. А к чистейшим озерам и горячим минеральным источникам отправляйся в очаровательную Каринтию.

Япония





Проведи несколько дней в мегаполисе Токио, промчись на скоростном поезде мимо горы Фудзи и насладись спокойствием старого Киото. Что же до количества достопримечательностей и музеев — с этим здесь все в порядке: Япония найдет, чем удивить даже повидавших виды туристов.

Чили





Чилийцы славятся своей гостеприимностью, что крайне важно для любителей одиноких путешествий. Чили — это 3000 км пустынь, гор и бесконечного побережья. Можно отправиться на север, где тебя ждет волшебная пустыня Атакама, или на юг, к островам Чилоэ или Патагонии. Стоит заехать в Сантьяго, крупнейший чилийский город.

Теперь ты знаешь, где можно надежно спрятаться от друзей, коллег и любовницы, чтобы побыть наедине с собой. Главное, чтобы потом ты все таки вернулся, ведь в гостях хорошо, а дома лучше. Также издание "Комментарии расскажет, что следует знать любителям авиапутешествий.





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