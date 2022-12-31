Как и зачем у египетских мумий удаляли мозг: ученые дали ответ

При подготовке тела мертвого к достаточно длительному и специфическому процессу мумификации древние бальзамировщики использовали очень сложные и даже жуткие практики по удалению внутренних органов и мозга.



Египетские мумии/ Фото: Pixabay

Об этом заявляют исследователи из Йоркского университета, которые достаточно длительное врем изучали мумии и то, каким именно образом бальзамировщикам удавалось извлекать мозг из черепа умершего.

Как оказалось, древние специалисты использовали специфические металлические крючки, которым медленно выскабливали мозг. Этот процесс был достаточно длительны и изматывающим, так как мозг доставали буквально "маленькими кусочками",

По словам ученого, "небольшие части мозга постоянно прилипали к металлическому крючку из-за многократного его введения и извлечения".

Стоит отметить, что в ходе исследований ученые пришли к шокирующим выводам: древние бальзамировщики могли буквально взбивать мозг крючком в течение примерно 20 минут. За это время мозг разжижается и его можно просто вылить.

Бальзамировщики Древнего Египта стремились удалить из тела все органы ради того, чтобы замедлить распад тканей и провести более "глубокую и эффективную" бальзамировку. На ранних этапах развития такого понятия, как бальзамирование, мозг оставляли в мумиях, однако позже его все-таки начали извлекать.

Как правило, бальзамировщики извлекали из тела все внутренности, которые перекладывались в сосуды. После проведения процедуры консервации, некоторые из них возвращали обратно в полость тела. Сама процедура бальзамирования хранилась в строжайшем секрете и была подвластна только "просветленным".

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