В египетском некрополе обнаружили загадочные золотые украшения (ФОТОФАКТ)

Исследователи проводили плановые раскопки в некрополе Телль-эль-Амарна, который располагается на восточном берегу реки Нил, что в современной Минье (Египет).

Сокровища Египта/ Фото из открытых источников

Производя раскопки на территории обширного некрополя археологам внезапно удалось обнаружить могилу достаточно молодой женщины, которая была традиционно завернута в ткань и циновки из растительных волокон. Однако внимание исследователей привлекло не само захоронение, а золотые украшения, которые были видны на усопшей. Так, археологам удалось обнаружить ожерелье с подвесками в форме лепестков, а также три кольца из золота и камня.

Коллекция золотых украшений представляет собой отлично сохранившийся гарнитур, который будет тщательно исследован.

Интересно, что на одном из колец был изображен образ древнеегипетского божества Беса, который встречается крайне редко. Бес, по верованиям египтян, олицетворял защитника домашнего очага.





Так, Бес, в мифологии древних египтян — это собирательное название различных карликовых божеств, считавшихся хранителями домашнего очага, защитниками от злых духов и бедствий, покровителями семьи. Он охранял детей во время родов и помогал им появиться на свет здоровыми, а также берег малышей от злых духов и нападения диких зверей.

Молодая женщина была погребена в некрополе, который датируется 18-й династией (1550–1292 гг. до н.э.). Стоит отметить, что золотые украшения с изображением именно этого божества (Беса) действительно редкость.

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