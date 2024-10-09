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Гиды из Турции годами обманывали туристов: они показывали им вымышленные исторические места

В Турции гиды организовали экскурсии по фейковым туристическим достопримечательностям.

сегодня, 12:52
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Автор:
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Slava Kot

В туристической отрасли Турции обнаружена серьезная проблема — некоторые агентства предлагают туристам дешевые экскурсии к фальшивым достопримечательностям. Вместо посещения подлинных исторических мест туристов вводят в заблуждение, привозя в туристические ловушки, не имеющие исторической или культурной ценности.

Гиды из Турции годами обманывали туристов: они показывали им вымышленные исторические места

Экскурсии в Турции. Фото: Freepik

Мошеннические агентства привлекают туристов низкими ценами, но вместо знаменитых мест, таких как каньон Ихлара вели группы в подобные, но не аутентичные локации. Популярный город Гаремме в Каппадокии показывали только издалека, а обычные склады, где хранились лимоны, выдавали за старинные подземные сооружения.

Кроме того, туристов водили по заброшенным домам, заставляли их забираться на чердак, представляя здание, как историческую достопримечательность.

Как указывают турецкие туристические агентства, такая ситуация не только разочаровывает путешественников и подрывает доверие к туристической индустрии Турции, но и вредит репутацию страны как популярного туристического направления. Как следствие, некоторые агентства обратились к власти с призывом принять жесткие меры против недобросовестных туристических операторов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Индии приобретают популярность "школы воров" для детей. В них несовершеннолетних готовят к криминальной жизни на улице.

Также "Комментарии" писали о самых популярных туристических ловушках в Таиланде. 5 вещей, которые нельзя делать в этой стране, но этого туристы могут не знать. Например, существуют специальные правила, которые следует соблюдать во время проката мопедов или автомобилей, а также одежды, с которой нужно заходить в местные храмы.



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Источник: https://turkmenportal.com/en/blog/83381/in-turkiye-unscrupulous-guides-conduct-tours-of-fake-attractions#blog
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