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Где отпраздновать Новый год в Украине

Отдохнуть незабываемо и безопасно в Украине - реально

сегодня, 05:30
Автор:

Кириєнко Анна

Будем откровенны, 2020 год оказался тяжелым из-за пандемии коронавируса. Люди устали сидеть на карантине, поэтому хочется эмоционально и весело встретить Новый год, который даст надежду на лучшее. Поэтому, где в Украине безопасно и незабываемо провести этот праздник, читайте ниже.

Где отпраздновать Новый год в Украине

Фото: ua.news

1. В своем уютном доме

Пока это самое безопасное место в мире. Обустройте дом по-новогоднему. Придумайте развлекательную программу для своей семьи, не забудьте поздравить родственников и друзей с праздником по видеосвязи.

2. За пределами города

Арендуйте небольшой деревянный домик в живописном месте. Украсите его соответственно. Пусть атмосфера природы добавит уюта в ваш праздник.

3. Карпаты

Еще одно традиционное место отдыха для украинцев — горы. В Карпатах в этом году будет меньше людей, чем обычно. Цены также должны несколько снизиться. Так вы сможете избежать больших скоплений людей и дышать целебным воздухом.

4. Берегово и Косино

Если вы ни разу не были в этих местах, их стоит посетить. Небольшие населенные пункты в Закарпатской области славятся целебными бассейнами с термальной водой. Такая атмосфера поможет встретить Новый год здоровым и расслабленным.

5. Пещера Млынка

Отдых в пещере Тернопольской области подойдет любителям экстрима. Накануне Нового года здесь разработали новогоднюю программу, которая предусматривает поход в пещеру и кучу праздничных игр.

Кроме этих мест можно отправиться в приветливую Одессу, во Львов, в столицу Украины. Но где бы вы ни праздновали, помните о социальной дистанции, надевайте маску и пользуйтесь антисептиком.

Сайт "Комментарии" также рассказывает, как стать счастливее.





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Источник: https://vokrugsveta.ua/vopros-otvet/gde-vstretit-novyj-god-2021-v-ukraine-25-11-2020
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