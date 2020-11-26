Где отпраздновать Новый год в Украине

Будем откровенны, 2020 год оказался тяжелым из-за пандемии коронавируса. Люди устали сидеть на карантине, поэтому хочется эмоционально и весело встретить Новый год, который даст надежду на лучшее. Поэтому, где в Украине безопасно и незабываемо провести этот праздник, читайте ниже.



Фото: ua.news

1. В своем уютном доме

Пока это самое безопасное место в мире. Обустройте дом по-новогоднему. Придумайте развлекательную программу для своей семьи, не забудьте поздравить родственников и друзей с праздником по видеосвязи.

2. За пределами города

Арендуйте небольшой деревянный домик в живописном месте. Украсите его соответственно. Пусть атмосфера природы добавит уюта в ваш праздник.

3. Карпаты

Еще одно традиционное место отдыха для украинцев — горы. В Карпатах в этом году будет меньше людей, чем обычно. Цены также должны несколько снизиться. Так вы сможете избежать больших скоплений людей и дышать целебным воздухом.

4. Берегово и Косино

Если вы ни разу не были в этих местах, их стоит посетить. Небольшие населенные пункты в Закарпатской области славятся целебными бассейнами с термальной водой. Такая атмосфера поможет встретить Новый год здоровым и расслабленным.

5. Пещера Млынка

Отдых в пещере Тернопольской области подойдет любителям экстрима. Накануне Нового года здесь разработали новогоднюю программу, которая предусматривает поход в пещеру и кучу праздничных игр.

Кроме этих мест можно отправиться в приветливую Одессу, во Львов, в столицу Украины. Но где бы вы ни праздновали, помните о социальной дистанции, надевайте маску и пользуйтесь антисептиком.

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