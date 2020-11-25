Как стать счастливее - 9 способов

Иногда жизнь дает нам испытания, с которыми не так легко справиться. В тяжелые моменты мы чувствуем себя безнадежно несчастными. Чтобы всегда оставаться на плаву и чувствовать себя счастливым при любой ситуации, попробуйте практиковать следующие способы.

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1. Записывайте в воскресенье 10 положительных вещей, которые случились с вами в течение недели. Будьте благодарны жизни и людям, причастным к хорошим событиям.

2. Не забывайте улыбаться, даже если вам не хочется. Это сигнал нашему мозгу чтобы он запускал процесс выработки эндорфинов, которые сделают нас немного счастливее.

3. Помедитируйте. Отложите все дела и останьтесь наедине с собой хотя бы на полчасика. Можете включить спокойную музыку, зажечь ароматическую свечу.

4. Подумайте, какой положительный опыт вы получили от негативных событий вашей жизни. Как минимум, сложности сделали вас сильнее и устойчивее.

5. Займитесь физической активностью. Спорт дарит энергию и силы. Выберите тот вид деятельности, который нравится вам больше всего. Вы можете записаться на групповые занятия. Так вы заведете новые приятные знакомства, которые поднимут вам настроение.

6. Окружите себя весельем. Начните слушать оптимистическую музыку, смотреть комедии, читать хорошие книги и рассказы. Настройте себя на волну позитива.

7. Выпрямитесь. Не ходите сгорбленным, расправьте плечи, дышите глубже и вы почувствуете разницу. Не затягивайте, сделайте это прямо сейчас.

8. Отбрасывайте негативные эмоции. Мы реализуем то, о чем думаем, потому заполните свой ум чем-то приятным. Для этого можно читать только хорошие новости, ограничить общение с токсичными людьми.

9. Свяжитесь с хорошими знакомыми. Сходите в гости или договоритесь о встрече в кафе. Коммуникация — важная составляющая психического здоровья человека и хорошего настроения.

Помните, мы сами решаем, какой будет наша жизнь.

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