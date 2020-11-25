kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 25.11.2020

BTC/USD

19261.34

ETH/USD

602.25

LTC/USD

88.68

НБУ 25.11.2020

USD/UAH

28.55

EUR/UAH

33.90

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Досуг психология Как стать счастливее - 9 способов
commentss НОВОСТИ Все новости

Как стать счастливее - 9 способов

Чтобы стать счастливым, нужно приложить усилия

сегодня, 12:55
Автор:

Кириєнко Анна

Иногда жизнь дает нам испытания, с которыми не так легко справиться. В тяжелые моменты мы чувствуем себя безнадежно несчастными. Чтобы всегда оставаться на плаву и чувствовать себя счастливым при любой ситуации, попробуйте практиковать следующие способы.

Как стать счастливее - 9 способов

Фото: Depositphotos

1. Записывайте в воскресенье 10 положительных вещей, которые случились с вами в течение недели. Будьте благодарны жизни и людям, причастным к хорошим событиям.

2. Не забывайте улыбаться, даже если вам не хочется. Это сигнал нашему мозгу чтобы он запускал процесс выработки эндорфинов, которые сделают нас немного счастливее.

3. Помедитируйте. Отложите все дела и останьтесь наедине с собой хотя бы на полчасика. Можете включить спокойную музыку, зажечь ароматическую свечу.

4. Подумайте, какой положительный опыт вы получили от негативных событий вашей жизни. Как минимум, сложности сделали вас сильнее и устойчивее.

5. Займитесь физической активностью. Спорт дарит энергию и силы. Выберите тот вид деятельности, который нравится вам больше всего. Вы можете записаться на групповые занятия. Так вы заведете новые приятные знакомства, которые поднимут вам настроение.

6. Окружите себя весельем. Начните слушать оптимистическую музыку, смотреть комедии, читать хорошие книги и рассказы. Настройте себя на волну позитива.

7. Выпрямитесь. Не ходите сгорбленным, расправьте плечи, дышите глубже и вы почувствуете разницу. Не затягивайте, сделайте это прямо сейчас.

8. Отбрасывайте негативные эмоции. Мы реализуем то, о чем думаем, потому заполните свой ум чем-то приятным. Для этого можно читать только хорошие новости, ограничить общение с токсичными людьми.

9. Свяжитесь с хорошими знакомыми. Сходите в гости или договоритесь о встрече в кафе. Коммуникация — важная составляющая психического здоровья человека и хорошего настроения.

Помните, мы сами решаем, какой будет наша жизнь.

Сайт "Комментарии" также рекомендует прочитать, как найти вдохновение в кратчайшие сроки.





Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://slovofraza.com/9-sposobov-stat-schastlivee/
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ