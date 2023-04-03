Рейтинг европейских городов по наибольшему количеству туристов за год

Согласно последнему отчету от Euromonitor International, наиболее посещаемым городом мира является Лондон. Столицу Британии в прошлом году посетило около 20 млн туристов. Кто еще попал в ТОП-10? Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на I viaggi del Viandante.

Пейзаж в Лондоне. Фото из открытых источников

10. Милан, Италия (6,6 млн туристов)

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Один из самых известных городов Италии посетило 6,6 млн туристов. Милан считается центром мировой моды, дизайна и имеет великую историю. Кроме того, в городе сразу два больших футбольных клуба, которые привлекают туристов: "Интер" и "Милан".

9. Вена, Австрия (6,63 млн туристов)

Столица Австрии славится своей богатой культурой, историей, уличной архитектурой и музыкальными традициями. Неудивительно, что этот город посетило 6,63 млн туристов.

8. Барселона, Испания (7 млн туристов)

Барселона – столица Каталонии и находится на побережье Средиземного моря Испании. Город известен уникальной архитектурой, особенно работами Антонио Гауди, такими как Собор Святого Семейства, Парк Гуэль и Дом Бальо. Также город привлекает туристов с помощью одноименного футбольного клуба.

7. Амстердам, Нидерланды (8,8 млн туристов)

Столица Нидерландов известна по своим каналам, исторической архитектуре и спокойной атмосфере. В городе много музеев и памятников зодчества. Также Амстердам считается одной из мировых столиц финансов.

6. Прага, Чехия (9,2 млн туристов)

Столица Чехии расположена на реке Влтаве. Город поражает своей историей и архитектурой. В Праге часто снимают культовые фильмы, в частности, такие ленты как "Ван Хелсинг", "Казино Рояль", "Миссия невозможна: Протокол Фантом" и другие.

5. Рим, Италия (10,3 млн туристов)

Рим является одним из величайших исторических городов мира. Рим называют "вечным" городом и славится он такими архитектурными сооружениями как Колизей, Пантеон, Римский форум и другими древними памятниками архитектуры, которые привлекают туристов.

4. Анталия, Турция (13,3 млн туристов)

Турецкий город расположен на побережье Средиземного моря и каждый год привлекает миллионы туристов через мягкий климат, прекрасные пляжи и чистую воду.

3. Стамбул, Турция (14,7 млн туристов)

Еще один туристический город из Турции в рейтинге самых посещаемых городов. Стамбул уникален из-за своего географического положения, ведь город находится на пересечении Европы и Азии. Город ранее известен как Константинополь был столицей трех империй: Османской, Византийской и Римской.

2. Париж, Франция (19 млн туристов)

Столица Франции привлекает всех влюбленных. В городе сотни кафе, пекарен и модных магазинов. Кроме того, такие достопримечательности как Эйфелева башня, Лувр, Монмартр хотят посетить все туристы.

1. Лондон, Великобритания (19,6 млн туристов)

Лондон оказался самым посещаемым европейским городом. Столица Великобритании является большим космополитическим и мультикультурным городом, имеющим долгую историю. Туристы пытаются увидеть и сфотографироваться на фоне Биг-Бена, прийти на одну из самых известных площадей мира – Трафальгарскую площадь, посетить Вестминстерский и Букингемский дворцы, кроме того, фанаты Гарри Поттера хотят попасть на платформу 9 ¾.

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