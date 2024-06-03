Эту одежду не следует носить в самолете: объяснение стюардессы

Во время организации путешествий мы выбираем, что именно будем одевать. Кто-то сосредотачивается на элегантности, а другие выбирают уютный спортивный костюм. Оказывается, что одежда, которую мы одеваем на борт самолета, имеет значение, ведь ради нашего здоровья и безопасности следует избегать определенных типов одежды.



Какую одежду лучше не одевать во время путешествия на самолете. Фото из открытых источников

Бортпроводница American Airlines Андреа Фишбах поделилась полезными советами по одежде на самолете. По словам стюардессы, высокие каблуки могут осложнить эвакуацию в чрезвычайных ситуациях и увеличить риск травмирования. Также угрозу могут представлять босоножки или шлепанцы.

"Высокие каблуки и босоножки осложняют быструю эвакуацию из самолета, кроме того, могут еще больше повредить аварийные выходы или ранить других, если они как-то слетят. Я бы действительно советовала избегать высоких каблуков, шлепанцев или любой другой обуви из соображений безопасности", — говорит Андреа Фишбах.

Но это не единственный тип одежды, который может представлять угрозу. Многие пассажиры также носят колготки, чулки и леггинсы. Эти вещи легковоспламеняющиеся, что может представлять риск при пожаре на борту. Дополнительной проблемой является то, что они плотно прилегают к телу, и их непросто снять в случае чрезвычайной ситуации.

Кроме того, стюардесса рекомендует при выборе одежды для полета обращать внимание не только на его фасон, но прежде всего на материал, из которого он изготовлен. Одежда из синтетических материалов, в частности из полиэстера или нейлона, легковоспламеняющаяся и может расплавиться под влиянием высоких температур создавая дополнительные травмы. Поэтому, лучше выбирать одежду в самолет из натуральных материалов, таких как хлопок, шелк, лен или шерсть.

Бортпроводница также рекомендует одевать несколько слоев одежды в самолет, ведь обычно при полете в салоне поддерживается прохладная температура. Однако даже если в самолете будет слишком тепло, пассажиры всегда могут снять лишнюю одежду.

Несмотря на советы, стюардесса отмечает, что выбор, какие вещи одеть в самолет, зависит от индивидуальных предпочтений каждого пассажира. Однако следует помнить, что безопасность всегда должна быть на первом месте.

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