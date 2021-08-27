Еще она страна стала доступной: Украина отменила визовый режим с Республикой Маврикий

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Ольга Чародий
В четверг, 26 августа, Кабинет Министров одобрил проект
Соглашения с правительством Республики Маврикий о взаимной отмене визовых
требований. Соответствующее решение было принято на заседании правительства. В
пояснительной записке к проекту отмечается, по состоянию на данный момент между
Украиной и Маврикием действует визовый режим поездок граждан.
Визовый режим - фото из открытых источников
Граждане Республики Маврикий для въезда в Украину оформляют
визы в зарубежных дипломатических учреждениях Украины и визы в электронном виде
(e-Виза). Граждане Украины, которые намерены совершить поездку в Республику Маврикий,
оформляют маврикийскую визу (кроме граждан, путешествующих в Маврикию с
туристической целью, которые согласно с односторонним решением Правительства
Республики Маврикий, принятым 17.03.2017, могут воспользоваться возможностью
безвизового въезда и пребывания в стране сроком до 90 дней).
Напомним, теперь на Карибы попасть будет проще – Гренада упростила порядок въезда в страну для граждан Украины, отменив визовый режим. "Летать на Карибское море будет значительно проще. Соответствующее постановление утвердил Кабмин Украины", — говорится в сообщении.
В то же время, как ранее писали "Комментарии", Мальдивы, наоборот усиливают ограничения для въезда в страну туристов. Изменение правил пересечения границы обусловлено резким скачком заболеваемости на COVID-19 на более чем десятке островов. Для того, чтобы попасть на "райские острова", теперь нужно предъявить отрицательный тест на COVID-19 при прохождении пограничного контроля.
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