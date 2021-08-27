Еще она страна стала доступной: Украина отменила визовый режим с Республикой Маврикий

В четверг, 26 августа, Кабинет Министров одобрил проект Соглашения с правительством Республики Маврикий о взаимной отмене визовых требований. Соответствующее решение было принято на заседании правительства. В пояснительной записке к проекту отмечается, по состоянию на данный момент между Украиной и Маврикием действует визовый режим поездок граждан.

Визовый режим - фото из открытых источников

Граждане Республики Маврикий для въезда в Украину оформляют визы в зарубежных дипломатических учреждениях Украины и визы в электронном виде (e-Виза). Граждане Украины, которые намерены совершить поездку в Республику Маврикий, оформляют маврикийскую визу (кроме граждан, путешествующих в Маврикию с туристической целью, которые согласно с односторонним решением Правительства Республики Маврикий, принятым 17.03.2017, могут воспользоваться возможностью безвизового въезда и пребывания в стране сроком до 90 дней).

"Положениями проекта соглашения предусматривается введение безвизового режима взаимных поездок граждан Украины и Республики Маврикий при условии, что продолжительность пребывания граждан государства одной стороны на территории государства другой стороны не превышает 90 дней в течение 180 дней", — говорится в документе.









Напомним, теперь на Карибы попасть будет проще – Гренада упростила порядок въезда в страну для граждан Украины, отменив визовый режим. "Летать на Карибское море будет значительно проще. Соответствующее постановление утвердил Кабмин Украины", — говорится в сообщении.

В то же время, как ранее писали "Комментарии", Мальдивы, наоборот усиливают ограничения для въезда в страну туристов. Изменение правил пересечения границы обусловлено резким скачком заболеваемости на COVID-19 на более чем десятке островов. Для того, чтобы попасть на "райские острова", теперь нужно предъявить отрицательный тест на COVID-19 при прохождении пограничного контроля.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!