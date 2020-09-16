Карибы стали доступны всем: отменен визовый режим с Украиной

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Дмитрий Симоненко
Теперь на Карибы попасть будет проще – Гренада упростила
порядок въезда в страну для граждан Украины, отменив визовый режим. Об этом в
своем Telegram- канале пишет народный депутат от Евросолидарности Алексей
Гончаренко.
Источник: sailica.com
"Летать на Карибское море будет значительно проще. Соответствующее постановление утвердил Кабмин Украины", - говорится в сообщении.
В то же
время, как ранее писали "Комментарии", Мальдивы, наоборот усиливают ограничения
для въезда в страну туристов. Изменение
правил пересечения границы обусловлено резким скачком заболеваемости на
COVID-19 на более чем десятке островов. Для того, чтобы попасть на "райские острова",
теперь нужно предъявить отрицательный тест на COVID-19 при прохождении
пограничного контроля.
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