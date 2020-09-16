Карибы стали доступны всем: отменен визовый режим с Украиной

Теперь на Карибы попасть будет проще – Гренада упростила порядок въезда в страну для граждан Украины, отменив визовый режим. Об этом в своем Telegram- канале пишет народный депутат от Евросолидарности Алексей Гончаренко.

Источник: sailica.com

"Летать на Карибское море будет значительно проще. Соответствующее постановление утвердил Кабмин Украины", - говорится в сообщении.





В то же время, как ранее писали "Комментарии", Мальдивы, наоборот усиливают ограничения для въезда в страну туристов. Изменение правил пересечения границы обусловлено резким скачком заболеваемости на COVID-19 на более чем десятке островов. Для того, чтобы попасть на "райские острова", теперь нужно предъявить отрицательный тест на COVID-19 при прохождении пограничного контроля.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!