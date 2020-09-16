kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 16.09.2020

BTC/USD

10932.97

ETH/USD

367.48

LTC/USD

48.15

НБУ 16.09.2020

USD/UAH

28.25

EUR/UAH

33.45

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг путешествия Карибы стали доступны всем: отменен визовый режим с Украиной
commentss НОВОСТИ Все новости

Карибы стали доступны всем: отменен визовый режим с Украиной

Соответствующее постановление утвердил Кабмин Украины

сегодня, 16:06
Автор:

Дмитрий Симоненко

Теперь на Карибы попасть будет проще – Гренада упростила порядок въезда в страну для граждан Украины, отменив визовый режим. Об этом в своем Telegram- канале пишет народный депутат от Евросолидарности Алексей Гончаренко.

Карибы стали доступны всем: отменен визовый режим с Украиной

Источник: sailica.com

"Летать на Карибское море будет значительно проще. Соответствующее постановление утвердил Кабмин Украины", - говорится в сообщении.


В то же время, как ранее писали "Комментарии", Мальдивы, наоборот усиливают ограничения для въезда в страну туристов. Изменение правил пересечения границы обусловлено резким скачком заболеваемости на COVID-19 на более чем десятке островов. Для того, чтобы попасть на "райские острова", теперь нужно предъявить отрицательный тест на COVID-19 при прохождении пограничного контроля.

 

 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!