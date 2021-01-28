Должен побывать каждый: популярные места вблизи Буковеля

Есть в Карпатах места, расположенные недалеко от Буковеля, которые должен увидеть каждый собственными глазами. О них рассказали журналисты Нового канала Максим Узол и Ольга Манько.

Карпаты. Фото: lifeistrip.com.ua

Виадуки (Ворохта)

Мосты-виадуки в Ворохте – это место, которое точно не оставит равнодушным никого. Там расположены целых два из всех шести мостов, которые есть на территории Украины.

Один из виадуков имеет длину в 130 метров, а самый большой пролет в нем – 23 метра. Мост также привлекает внимание тем, что он разрисован яркими тематическими рисунками. Создали его итальянцы еще более 100 лет тому назад во времена Австро-Венгерской империи.

Второй виадук считается одним из самых старейших в Украине – его создали еще в 1895 году. Построили для важных целей: чтобы соединить железной дорогой Адриатическое и Черное моря.

Водопад Пробий (Яремче)

Когда-то высота этого водопада достигала 25 метров, но потом его пришлось взорвать. Он превратился в каскады и пороги. Главное преимущество водопада в том, что он доступен и с моста, и даже можно спуститься прямо к нему. Однако поток воды здесь сильный, поэтому нужно быть осторожным.

Яремчанский зверинец (Яремче)

Придя сюда, туристы смогут посмотреть на животных, которые обитают в лесу. Стоимость входа – 30 гривен. Ведущие Нового канала купили по прибытию туда килограмм овса, чтобы покормить им животных.

Как сообщало издание "Комментарии", чем отличается отдых в Буковеле от элитного Куршевеля. Отдых в украинском Буковеле уже давно сравнивают с французским Куршевелем, потому что цены сильно поднялись вверх. Журналисты программы "Викриття" на телеканале KYIV.LIVE узнали, во сколько обойдется отдых на французском курорте и что на эту же сумму предложат в Карпатах.

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