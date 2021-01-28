Должен побывать каждый: популярные места вблизи Буковеля

Язык
Coinspot 28.01.2021
BTC/USD
31904.16
ETH/USD
1338.14
LTC/USD
131.17
НБУ 28.01.2021
USD/UAH
28.35
EUR/UAH
34.30
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Любовь Блажко
Есть в Карпатах места, расположенные недалеко от Буковеля, которые должен увидеть каждый собственными глазами. О них рассказали журналисты Нового канала Максим Узол и Ольга Манько.
Карпаты. Фото: lifeistrip.com.ua
Виадуки (Ворохта)
Мосты-виадуки в Ворохте – это место, которое точно не оставит равнодушным никого. Там расположены целых два из всех шести мостов, которые есть на территории Украины.
Один из виадуков имеет длину в 130 метров, а самый большой пролет в нем – 23 метра. Мост также привлекает внимание тем, что он разрисован яркими тематическими рисунками. Создали его итальянцы еще более 100 лет тому назад во времена Австро-Венгерской империи.
Второй виадук считается одним из самых старейших в Украине – его создали еще в 1895 году. Построили для важных целей: чтобы соединить железной дорогой Адриатическое и Черное моря.
Водопад Пробий (Яремче)
Когда-то высота этого водопада достигала 25 метров, но потом его пришлось взорвать. Он превратился в каскады и пороги. Главное преимущество водопада в том, что он доступен и с моста, и даже можно спуститься прямо к нему. Однако поток воды здесь сильный, поэтому нужно быть осторожным.
Яремчанский зверинец (Яремче)
Придя сюда, туристы смогут посмотреть на животных, которые обитают в лесу. Стоимость входа – 30 гривен. Ведущие Нового канала купили по прибытию туда килограмм овса, чтобы покормить им животных.
Как сообщало издание "Комментарии", чем отличается отдых в Буковеле от элитного Куршевеля. Отдых в украинском Буковеле уже давно сравнивают с французским Куршевелем, потому что цены сильно поднялись вверх. Журналисты программы "Викриття" на телеканале KYIV.LIVE узнали, во сколько обойдется отдых на французском курорте и что на эту же сумму предложат в Карпатах.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости