Колоссальные суммы: чем отличается отдых в Буковеле от элитного Куршевеля

Отдых в украинском Буковеле уже давно сравнивают с французским Куршевелем, потому что цены сильно поднялись вверх. Журналисты программы "Викриття" на телеканале KYIV.LIVE узнали, во сколько обойдется отдых на французском курорте и что на эту же сумму предложат в Карпатах.

Чем отличается отдых в Буковеле и Куршевеле (скрин видео)

Из-за карантина и закрытых границ много украинских звезд, а также известных политиков, в этом году открыли для себя Буковель. Поэтому цены значительно увеличились, их можно сравнить с европейскими.

Во французских Альпах в зимний сезон открыто двадцать пятизвездочных гостиниц. Переночевать в которых можно за 50 тысяч гривен в сутки (люксовые апартаменты).

Зато в Буковеле открыт всего один пятизвездочный отель, цены в котором оказались немного приятнее – 60 тысяч гривен за 7 ночей (люксовые номера). На новогодние праздники цена поднялась до 300 тысяч гривен за неделю проживания.

Средний чек за ужин в Куршевеле будет обойдется туристам примерно в 2000 евро, а ужин в украинском Буковеле будет стоить около 300 евро.

Еще один важный критерий, по которому можно сравнить курорты – развлечения. На легендарных Куршевельських вечеринках вы сможете попробовать дорогое игристое, а среди гостей можно увидеть знаменитостей мирового уровня. В Карпатах туристов в этом году развлекали самые яркие представители украинского шоу-бизнеса: Наталья Могилевская и Тина Кароль, которые выступали на закрытых корпоративах.





Как сообщало издание "Комментарии", чек из местного ресторана Буковеля поверг в шок украинцев. Несмотря на январский локдаун, Буковель продолжает активно работать и принимать туристов. На территории комплекса работают сувенирные ларьки, рестораны, кафе. Отдыхающих на горнолыжном курорте очень много, но Буковель – удовольствие не из дешевых.

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