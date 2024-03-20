Дешевле, чем аренда: американец купил квартиру на лайнере, чтобы работать и путешествовать по миру

28-летний сотрудник компании Meta Остин Уэллс из США подсчитал, что ему выгоднее купить каюту на лайнере, чем платить за аренду своей квартиры. Кроме того, мужчина видит преимущества в таком образе жизни, ведь сможет работать и путешествовать по миру.



Круизный лайнер MV Narrative. Фото из открытых источников

В 2022 году компания Storylines начала строительство круизного лайнера MV Narrative. Особенностью лайнера стало то, что на его борту можно приобрести частные комнаты и жить на море. Квартиры варьируются от однокомнатных до четырехкомнатных. Кроме того, большинство из них имеют балкон с видом на море. Многие воспользовались такой возможностью, в частности Остин Уэллс.

Американец купил квартиру на лайнере на 12 лет и заплатил за это 300 тысяч долларов. Свой выбор Остин Уэллс объясняет тем, что аренда в Сан-Диего стоит ему 2500 долларов ежемесячно и она может вырасти со временем, поэтому инвестировать в каюту на круизном лайнере ему выгоднее. За эти деньги Уэллс получил комнату площадью 22 кв. м, кладовку, душевую комнату, а также стол и кровать.





Пример каюты для продолжительного проживания на круизном лайнере MV Narrative

28-летний работник компании Meta указывает, что он хочет отойти от модели жизни, когда, чтобы куда-то уехать, нужно взять отпуск, сложить вещи и сесть на самолет. На круизном лайнере он не будет менять свой распорядок дня и осуществит свою мечту — путешествовать по миру.

Круизный лайнер MV Narrative – это роскошный корабль, состоящий из 547 кают, которые сделаны под комнаты. Лайнер имеет двадцать ресторанов и баров, три бассейна, боулинг, аптеки и другие заведения. MV Narrative отправится в первое плавание в 2025 году, а на его борту будут проживать около тысячи человек. В первом рейсе круизный лайнер будет заплывать в порты Рима, Неаполя и Венеции. Впоследствии туристических мест станет больше.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что самый большой круизный лайнер в мире начал свое первое плавание.

Также "Комментарии" писали об истории похожей на фильм "Терминал". Женщина месяц живет в аэропорту.