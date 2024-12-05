Что удивляет украинцев в норвежских магазинах: ТОП-7 необычных продуктов

Норвегия стала убежищем для тысяч украинских беженцев, которые лучше познакомились с культурой этой скандинавской страны. И хотя многие продукты могут показаться нам экзотическими, норвежцы считают их повседневной едой. Портал "Комментарии" собрал интереснейшие продукты, которые удивили украинцев в Норвегии.

Необычные продукты в Норвегии. Фото из открытых источников

1. Китовое мясо. В Норвегии мясо кита – это деликатес, который в сезон можно найти в обычных супермаркетах. Его вкус часто сравнивают со вкусом говядины. Этот продукт часто шокирует туристов, тем более что его цена не так высока — 200 граммов мяса кита стоит 60 норвежских крон (225 гривен).

2. Коричневый сыр (Brunost). Этот сыр получил свое название из-за характерного коричнево-желтого цвета и карамельного вкуса. Для его производства используется козье и коровье молоко. Норвежцы Brunost едят с хлебом, вафлями, а также добавляют в разные блюда.

3. Дичь. Олень, лось, дикие птицы – это не только трофеи охотников, но и мясо для ежедневного стола. Норвежцы готовят из него всевозможные блюда: от стейков до колбас. Купить дичь в Норвегии не вызовет проблем, ведь она продается не только в специальных магазинах, но и в обычных супермаркетах.

4. Лакричные сладости. Сладкий вкус лакрицы – это подлинная страсть норвежцев. Они добавляют его во все: от конфет и жвачек до шоколада и мороженого. Однако эти норвежские сладости могут иметь довольно специфический вкус для украинцев.

5. Рыбный пудинг (Fiskepudding). Это традиционное норвежское блюдо состоит из рыбы, муки, молока и специй. Он может стать великолепной альтернативой традиционному для нас паштету для бутербродов или отдельным рыбным блюдом. Чем больше рыбы в фискепудинге, тем он считается лучше.

6. Икра в тюбиках. Это удобный и вкусный вариант для быстрого перекуса и один из самых популярных бутербродных продуктов в Норвегии. В общем, еда в тюбиках достаточно распространена в скандинавской стране, ведь ее удобно брать во время походов и прогулок на свежем воздухе, что является любимым видом досуга в Норвегии. На полках магазинов кроме икры присутствуют разные вкусы сыров и даже скумбрия с томатами в тюбике.

7. Морошка. К концу лета норвежские магазины начинают желтеть от банок и ведер, наполненных ароматной морошкой. Это ягода, которая похожа на малину или ежевику, но имеет более сложный и насыщенный вкус с кислинкой похож на грушу, манго и абрикосы. Из морошки готовят варенье, джемы, конфеты и ликеры.

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