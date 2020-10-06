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Главная Новости Досуг путешествия Чаевые в отеле: сколько, как и надо ли оставлять
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Чаевые в отеле: сколько, как и надо ли оставлять

Решение, которое целиком зависит от того, насколько быстро и грамотно обслужили клиента

сегодня, 19:49
Автор:

Любовь Блажко

Когда дело касается чаевых, то тут каждый решает для себя: кто-то считает это неотъемлемой частью к основной плате за оказанную услугу, а кто-то делает это крайне редко, в зависимости от того, какой был уровень обслуживания. Так в каких же случаях нужно давать чаевые, каким образом и сколько? Об этом расскажет издание travel.24tv.

Чаевые в отеле: сколько, как и надо ли оставлять

Чаевые в отеле. Фото: travel.24tv

Горничную в большинстве случаев стоит отблагодарить чаевыми. Они должны составлять от 3 до 5 долларов, а если же вы приехали всей семьей, то размер "чая" должен увеличиться. Конечно же, все довольно индивидуально: если вы приехали по работе и находитесь в номере не больше пары часов, то можно обойтись и без них. 

Камердинер, как правило, есть только в самых дорогих отелях. Это человек, который станет вашим лучшим помощником во время поездки: и автомобиль припаркует, и вещи отнесет в номер. Поэтому ему желательно каждый раз оставлять чаевые или же сказать, что вы отблагодарите его перед своим отъездом. 

Администратор отеля – это, пожалуй, самый универсальный человек: он подскажет куда стоит обязательно сходить, в каком магазине лучше совершить покупки и много другой полезной информации. Поэтому он точно заслуживает вашей благодарности.

Что касается официантов, то лучше всего выбрать себе "своего" человека и пользоваться только его услугами. Поскольку он будет хорошо знать ваши предпочтения, и сделает все, чтобы вы остались довольны. А за хороший сервис точно не жалко оставить хороший "чай", не так ли? 

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