Любителям животных пора в Японию: отель предлагает подселить в номер кота

Гостиницы в традиционном японском стиле (рёканы) имеют большой спрос среди туристов. А все потому, что в гостинице такого формата путешественник сможет окунуться в традиции этой страны, и даже побывать на традиционной чайной церемонии. Но есть среди них отель, который решил выделиться максимально уникальным способом. Гостям My Cat Yugawara предлагают подселить в номер кота, передает издание buro247.

Отель предлагает подселить в номер кота. Фото: buro247

Заказать такую услугу может абсолютно любой турист, который поселился в отель. Авторы этой необычной идеи уверены, что такой эксперимент поможет человеку понять, сможет ли он справиться с новыми обязанностями.

Но есть важное условие: "арендовать" себе питомца можно только на ночь – с 17.30 вечера и до 9 утра. Также новый хозяин не имеет права оставить кота одного, и должен уделить ему достаточно внимания и ласки. Кормить, ухаживать и чистить лоток специальным совочком – все эти обязанности нужно выполнять, если заказываешь такую услугу. Все необходимое для ухода выдают вместе с самим котом.

Известно, что такая услуга обойдется туристу в 2200 иен. Управляющие этой гостиницы также рассказывают, что попробовав взять питомца на одну ночь, человек сразу же поймет, готов ли он заводить домашнее животное в будущем.

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