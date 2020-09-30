Более 16 тысяч км вместе: как сварщик и кошка стали случайно путешествовать по миру (ФОТО)

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Таисия Ерохина
Сварщик из Шотландии и боснийская кошка после неожиданной встречи стали
настоящими друзьями и вместе покоряют мир. О необычной истории пишет ВВС.
Так, два года назад шотландский сварщик Дин Николсон из небольшого городка
Данбаре решил оставить свой привычный образ жизни. Взамен он собрал вещи и отправился
в кругосветное путешествие на велосипеде. Мужчина побывал в Нидерландах,
Бельгии, Швейцарии, Италии и Хорватии, где обычно ночевал в палатке. А когда
прибыл в Боснию, Дина ждала судьбоносная встреча. Он взбирался на велосипеде на
высокий холм, но вдруг услышал тоненькое "мяу" у себя за спиной.
Добавим, что в путешествие животное внесло коррективы. К примеру, однажды
пришлось задержаться в городе из-за того, что кошка заболела.
Особенно кошка любит бегать по пляжу, а также приятели проводят вместе время
в лесу.
Сейчас 31-летний Дин и его кошка Нала – настоящие звезды Сети. Вместе они
преодолели уже более 16 тысяч км. "Один велосипед, одна кошка и целый мир для
исследования", — пишет Дин в описании своего профиля в Instagram.
Более того, недавно вышла книга о приключениях
Налы и ее хозяина, а также календарь с фотографиями Налы.
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"в никуда" входят в моду среди любителей путешествий: билеты
раскупаются за 10 минут.
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