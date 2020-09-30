Более 16 тысяч км вместе: как сварщик и кошка стали случайно путешествовать по миру (ФОТО)

Сварщик из Шотландии и боснийская кошка после неожиданной встречи стали настоящими друзьями и вместе покоряют мир. О необычной истории пишет ВВС.

Так, два года назад шотландский сварщик Дин Николсон из небольшого городка Данбаре решил оставить свой привычный образ жизни. Взамен он собрал вещи и отправился в кругосветное путешествие на велосипеде. Мужчина побывал в Нидерландах, Бельгии, Швейцарии, Италии и Хорватии, где обычно ночевал в палатке. А когда прибыл в Боснию, Дина ждала судьбоносная встреча. Он взбирался на велосипеде на высокий холм, но вдруг услышал тоненькое "мяу" у себя за спиной.

"Кошка бежала за мной вверх по склону холма. Тогда я остановился, а она от меня ни на шаг. Я посадил ее в сумку на раму, чтобы ей было удобно, и решил отвезти с ближайший город, чтобы проверить, есть ли у нее микрочип. Но чипа не было, а она забралась мне на плечо и уснула. И все, я понял, что она едет со мной путешествовать дальше", — рассказал Дин.

Добавим, что в путешествие животное внесло коррективы. К примеру, однажды пришлось задержаться в городе из-за того, что кошка заболела.

"Нала научила меня не торопиться и наслаждаться моментом. Когда она со мной на велосипеде, то ее потребности превыше всего", — говорит Дин.

Особенно кошка любит бегать по пляжу, а также приятели проводят вместе время в лесу.

Сейчас 31-летний Дин и его кошка Нала – настоящие звезды Сети. Вместе они преодолели уже более 16 тысяч км. "Один велосипед, одна кошка и целый мир для исследования", — пишет Дин в описании своего профиля в Instagram.

Более того, недавно вышла книга о приключениях Налы и ее хозяина, а также календарь с фотографиями Налы.

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