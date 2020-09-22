Рейсы "в никуда" входят в моду среди любителей путешествий: билеты раскупаются за 10 минут

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Дмитрий Симоненко
Карантин и
закрытие границ государствами ограничил многих любителей путешествий и нанес
значимый урон авиакомпаниям. Поэтому охотники за острыми ощущениями находятся в
постоянных поисках оных, а представители авиакомпаний - ищут пути пополнения бюджета компаний. Так, в некоторых странах, в т.ч. и в Австралии запустили
"фейковые" полеты для тех, кто соскучился по ощущениям путешествия. Об одном из
таких путешествий "в никуда" пишет Fox8.
Источник: e-rubtsovsk.ru
Так, известно, что национальная
австрийская авиакомпания Qantas анонсировала запуск авиарейса с вылетом из Сиднея и с
посадкой в аэропорту этого же города.
Авиакомпания
обещает, что самолет пролетит на популярными туристическими местами Австралии —
например, над Улуру и Большим коралловым рифом, а продолжительность полета
составит 7 часов.
Удивительно,
что соскучившиеся по острым ощущениям жители Австралии в течении 10 минут
выкупили все билеты на рейс 10 октября, несмотря на недешевую стоимость билетов - от $575 до $2765.
Известно, что
аналогичные рейсы в никуда проводят и в Тайване: самолет взлетает, кружит три
часа в воздухе и садится обратно.
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