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Главная Новости Досуг путешествия Рейсы "в никуда" входят в моду среди любителей путешествий: билеты раскупаются за 10 минут
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Рейсы "в никуда" входят в моду среди любителей путешествий: билеты раскупаются за 10 минут

Самолет сообщением "Сидней-Сидней" пролетит над любимыми курортами жителей Австралии

сегодня, 20:34
Автор:

Дмитрий Симоненко

Карантин и закрытие границ государствами ограничил многих любителей путешествий и нанес значимый урон авиакомпаниям. Поэтому охотники за острыми ощущениями находятся в постоянных поисках оных, а представители авиакомпаний - ищут пути пополнения бюджета компаний. Так, в некоторых странах, в т.ч. и в Австралии запустили "фейковые" полеты для тех, кто соскучился по ощущениям путешествия. Об одном из таких путешествий "в никуда" пишет Fox8.

Рейсы "в никуда" входят в моду среди любителей путешествий: билеты раскупаются за 10 минут

Источник: e-rubtsovsk.ru

Так, известно, что национальная австрийская авиакомпания Qantas анонсировала запуск авиарейса с вылетом из Сиднея и с посадкой в аэропорту этого же города.

Авиакомпания обещает, что самолет пролетит на популярными туристическими местами Австралии — например, над Улуру и Большим коралловым рифом, а продолжительность полета составит 7 часов.

Удивительно, что соскучившиеся по острым ощущениям жители Австралии в течении 10 минут выкупили все билеты на рейс 10 октября, несмотря на недешевую стоимость билетов - от $575 до $2765.    

Известно, что аналогичные рейсы в никуда проводят и в Тайване: самолет взлетает, кружит три часа в воздухе и садится обратно.

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