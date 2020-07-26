Альтернатива морю: пять озер Украины для летнего отдыха

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Летний сезон в самом разгаре, поэтому не упускайте возможность покупаться и понежиться на солнышке. Если ехать на море нет возможности и желания из-за большого наплыва людей, тогда можно рассмотреть альтернативные варианты. Издание tripmydream поделилось подборкой голубых озер Украины, где можно хорошо провести время.

Соленое озеро

Это озеро в Харьковской области является аналогом Мертвого моря. Вода в нем такая соленая, что утонуть в ней невозможно, а ее состав насыщен полезными минералами, поэтому здесь можно не только отлично провести время, но и оздоровиться.





Черепашинский карьер

Это место называют "Винницкими Мальдивами" и "голубой лагуной Украины". Черепашинский карьер славится своими красивыми пейзажами и чистейшей водой бирюзового окраса. Он находится недалеко от Винницы, в Калиновском районе. Это место единения с природой. Этот карьер отлично подходит для кемпинга, а для тех, кто привык к комфорту в 30-40 минутах на авто есть гостиницы.





Голубое озеро в Олешне

В Черниговской области также находится красивое голубое озеро, которое привлекает внимание многих туристов. Вода в нем всегда чистая и имеет насыщенный синий цвет. Особую красоту этому озеро придает густой сосновый лес. Возле водоема можно остановиться с палаткой и наблюдать за ним в вечернем свете.





Белое озеро

Белое озеро в Ровенской области является целебным и уникальным водоемом, ведь оно имеет повышенный уровень глицерина и других веществ. Каждый год сюда приезжает множество туристов. На Белом озере можно обустроить палаточный городок, а можно снять жилье на территории туристической базы.





Радоновое озеро

Неподалеку от поселка Мигея Николаевской области находится свое Голубое озеро. Главная фишка отдыха в этих местах – рафтинг на Южном Буге. Скалы, каньоны и речные пороги ежегодно привлекают в эту местность любителей активного образа жизни. Вода в озере очень чистая, полезная для людей с кожными заболеваниями и нарушениями опорно-двигательного аппарата.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, где можно провести летний отпуск, не выезжая за пределы Украины.

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