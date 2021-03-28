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Женщина три года не мыла волосы: что из этого вышло (ФОТО)

Женщина верит, что волосы могут самоочищаться

сегодня, 19:45
Автор:

Светлана Шкурупий

39-летняя жительница небольшого городка Данстейбла (Великобритания) Мелани Ллевелин не мыла волосы на протяжение трех лет.

Женщина три года не мыла волосы: что из этого вышло (ФОТО)

волосы (фото из открытых источников)

Британка поделилась историей своего эксперимента и объяснила, почему решилась на такой шаг. Мелани рассказала, что унаследовала от своего отца непростые волосы, потому что после каждого мытья они становились очень кучерявыми и это стало для британки настоящей проблемой. С самого детства она была вынуждена тратить уйму времени и денег, чтобы навести порядок на голове, потому что обращалась за помощью к специалистам. Потом женщина решила, что не будет мыть голову.

"Сначала мне было довольно сложно, ведь возникало ощущение определенной неаккуратности. Но через неделю я увидела, что волосы выглядят неплохо", – рассказала Ллевелин.

39-летняя британка считает, что волосы способны самоочищаться. Но, чтобы поддерживать их нормальный внешний вид, она ходила в салоны красоты, где ей делали укладку с помощью средств, которые придавали свежести ее прическе. Однако, в связи с карантином все салоны красоты в Британии временно закрыли и Мелани не оставалось другого выхода, как помыть голову — впервые за три года.

После женщина опубликовала фотографию, показав свои "непослушные" волосы. Она написала, что просто соберет их в пучок и пока не будет совершать с ними никаких манипуляций.

Женщина три года не мыла волосы: что из этого вышло (ФОТО) - фото 2

(после мытья/ до мытья - Фото: COLLECTS/Melanie Llewellyn)

Напомним, что 30-летняя украинская артистка Регина Тодоренко решилась на кардинальные перемены во внешности и впервые за 23 года остригла свои длинные волосы. Результат своего перевоплощения звезда пообещала вскоре показать подписчикам.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какой продукт может решить проблему выпадения волос.


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Источник: https://www.thesun.co.uk/fabulous/14430028/melanie-hair-wash-lockdown/
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