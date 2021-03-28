Женщина три года не мыла волосы: что из этого вышло (ФОТО)

39-летняя жительница небольшого городка Данстейбла (Великобритания) Мелани Ллевелин не мыла волосы на протяжение трех лет.

волосы (фото из открытых источников)

Британка поделилась историей своего эксперимента и объяснила, почему решилась на такой шаг. Мелани рассказала, что унаследовала от своего отца непростые волосы, потому что после каждого мытья они становились очень кучерявыми и это стало для британки настоящей проблемой. С самого детства она была вынуждена тратить уйму времени и денег, чтобы навести порядок на голове, потому что обращалась за помощью к специалистам. Потом женщина решила, что не будет мыть голову.

"Сначала мне было довольно сложно, ведь возникало ощущение определенной неаккуратности. Но через неделю я увидела, что волосы выглядят неплохо", – рассказала Ллевелин.

39-летняя британка считает, что волосы способны самоочищаться. Но, чтобы поддерживать их нормальный внешний вид, она ходила в салоны красоты, где ей делали укладку с помощью средств, которые придавали свежести ее прическе. Однако, в связи с карантином все салоны красоты в Британии временно закрыли и Мелани не оставалось другого выхода, как помыть голову — впервые за три года.

После женщина опубликовала фотографию, показав свои "непослушные" волосы. Она написала, что просто соберет их в пучок и пока не будет совершать с ними никаких манипуляций.

(после мытья/ до мытья - Фото: COLLECTS/Melanie Llewellyn)

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