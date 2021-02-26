Какой продукт может решить проблему выпадения волос

Многие девушки жалуются на выпадение волос и причины такой проблемы могут быть совершенно разные. Но исследователи из Индии в ходе эксперимента выяснили, какой продукт поможет ее предотвратить.

выпадение волос / Shutterstock / Fotodom

Специалисты выяснили, что в уходе за волосами чаще всего используют кокосовое, минеральное и подсолнечное масло. Вот они и решили проверить, какое из них действует более эффективно. В ходе эксперимента девушкам-добровольцам нанесли масла на волосы (до и после мытья головы). Затем ученые измерили уровень бета кератина, оставшегося в волосах. Оказалось, что больше всего этой аминокислоты осталось в тех прядях, на которые наносилось кокосовое масло. При этом как минеральное, так и подсолнечное по этому параметру показали нулевую эффективность.

Эксперты заявили, что все дело в составе эфирных масел. Например, кокосовое обладает наибольшим количеством насыщенных жирных кислот, в том числе лауриновой, которая повышает уровень белка в волосах.

Ученый Филипп Кингсли отметил, что предотвратить выпадение волос можно с помощью правильного рациона. В нем должно быть много белка, потому что он служит "кирпичиком" для укрепления фолликулов и ускоряет рост волос.

Также эксперты порекомендовали использовать в уходе за локонами кокосовое масло, потому что оно не дает волосам терять влагу и сохраняет белок в их структуре. А еще в его составе есть каприловая кислота, которая отлично удаляет перхоть и решает проблему сухости кожи головы.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые назвали лучшее природное средство от выпадения волос.

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