Уберите подальше: названы главные антитренды 2021 года

Мода быстро меняется и с каждым сезоном появляются все новые и новые тренды, и вещи, которые буквально недавно были на пике популярности, теряют свои позиции. Так что, если хотите всегда быть стильной, модной и красивой, тогда запомните главные антитренды 2021 года.

что нельзя носить в следующем году (фото из открытых источников)

Массивный обруч





В прошлом году этот аксессуар пользовался большой популярности, он хорошо сочетался и с рубашками, и с кардиганами, и с блейзерами. Но такой тренд очень быстро надоел и в 2021 году эксперты не рекомендуют включать его в свой образ, лучше переключитесь на шелковый платок.

Бермуды





Еще этим летом бермуды — удлиненные шорты стали главным офисным трендом. Они универсальны, удобные и идеально сочетаются с рубашками, жакетом или футболкой. Но в следующем году они попадают в список антитрендов, возможно, через 2-3 года их снова будут носить в новых актуальных сочетаниях.

Футболка с лого





Эксперты рекомендуют спрятать подальше футболки с логотипами, потому что они потеряют свою актуальность и будут выглядеть вульгарно.

Сумки из нейлона





Эстетика 90-х начинает выходить из моды, а вместе с ней – и маленькие сумочки из нейлона, которые были в тренде в прошлом сезоне. Мода циклична, поэтому не стоит забывать о них навсегда: чрез несколько лет их снова можно будет достать из шкафа.

Напомним, эксперты назвали самый трендовый элемент гардероба этой зимы. Оказалось, что это худи — легкая толстовка, которая одновременно и греет, и не сковывает движения, а также отлично сочетается с джинсами и спортивными брюками.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие джинсы пользуются популярностью этой зимой.

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