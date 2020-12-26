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Уберите подальше: названы главные антитренды 2021 года

Список антитрендов — это небольшая шпаргалка для модниц

сегодня, 01:00
Автор:

Светлана Шкурупий

Мода быстро меняется и с каждым сезоном появляются все новые и новые тренды, и вещи, которые буквально недавно были на пике популярности, теряют свои позиции. Так что, если хотите всегда быть стильной, модной и красивой, тогда запомните главные антитренды 2021 года. 

Уберите подальше: названы главные антитренды 2021 года

что нельзя носить в следующем году (фото из открытых источников)

Массивный обруч

Уберите подальше: названы главные антитренды 2021 года - фото 2

В прошлом году этот аксессуар пользовался большой популярности, он хорошо сочетался и с рубашками, и с кардиганами, и с блейзерами. Но такой тренд очень быстро надоел и в 2021 году эксперты не рекомендуют включать его в свой образ, лучше переключитесь на шелковый платок. 

Бермуды

Уберите подальше: названы главные антитренды 2021 года - фото 3

Еще этим летом бермуды — удлиненные шорты стали главным офисным трендом. Они универсальны, удобные и идеально сочетаются с рубашками, жакетом или футболкой. Но в следующем году они попадают в список антитрендов, возможно, через 2-3 года их снова будут носить в новых актуальных сочетаниях. 

Футболка с лого

Уберите подальше: названы главные антитренды 2021 года - фото 4

Эксперты рекомендуют спрятать подальше футболки с логотипами, потому что они потеряют свою актуальность и будут выглядеть вульгарно. 

Сумки из нейлона

Уберите подальше: названы главные антитренды 2021 года - фото 5

Эстетика 90-х начинает выходить из моды, а вместе с ней – и маленькие сумочки из нейлона, которые были в тренде в прошлом сезоне. Мода циклична, поэтому не стоит забывать о них навсегда: чрез несколько лет их снова можно будет достать из шкафа.

Напомним, эксперты назвали самый трендовый элемент гардероба этой зимы. Оказалось, что это худи — легкая толстовка, которая одновременно и греет, и не сковывает движения, а также отлично сочетается с джинсами и спортивными брюками. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие джинсы пользуются популярностью этой зимой.


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Источник: https://harpersbazaar.com.ua/fashion/trend/antitrendi-2021-chto-viydet-iz-modi-v-budushchem-godu/
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