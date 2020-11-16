Какие джинсы в тренде этой зимой (Фото)

Ноябрь — идеальный месяц, чтобы подготовить свой гардероб к зиме, которая вот-вот наступит. Чтобы держать вас в курсе модных новинок, сайт "Комментарии" узнал от информагентства УНИАН, какие джинсы станут трендовыми этой зимой.

Фото: Gazeta.ru

Помните, моду на рваные джинсы? Так вот, зимой в моду войдет усовершенствованная версия прошлого тренда — штанишки с заплатами. По другому — пэчворк. Различные лоскутки ткани на ваших джинсах украсят холодное время года. Особенностью тренда является то, что модные джинсы можно сделать и дома. Для этого нужно немного — рваные джинсы, клочки разнообразной ткани, иголка с ниткой.

Также главное модное правило этой зимой — свободные джинсы. А вот обтягивающие джинсы (скинни), стилисты надевать не рекомендуют. Этот тренд с каждым днем становится все более устаревшим.

На самом деле, джинсовые вещи универсальные и всегда модные. К ним подойдет любая кофточка или блузка. Если вы оденете джинсы, у вас возникнет меньше проблем при выборе аксессуаров и обуви. С джинсами можно создать любой образ — от элегантного до спортивного.

Также сайт "Комментарии" рекомендует прочитать, какая обувь станет модной зимой 2020.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!