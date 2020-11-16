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Какие джинсы в тренде этой зимой (Фото)

Трендовые джинсы зимы 2020 можно сделать собственными руками

сегодня, 05:30
Автор:

Кириєнко Анна

Ноябрь — идеальный месяц, чтобы подготовить свой гардероб к зиме, которая вот-вот наступит. Чтобы держать вас в курсе модных новинок, сайт "Комментарии" узнал от информагентства УНИАН, какие джинсы станут трендовыми этой зимой.

Какие джинсы в тренде этой зимой (Фото)

Фото: Gazeta.ru

Помните, моду на рваные джинсы? Так вот, зимой в моду войдет усовершенствованная версия прошлого тренда — штанишки с заплатами. По другому — пэчворк. Различные лоскутки ткани на ваших джинсах украсят холодное время года. Особенностью тренда является то, что модные джинсы можно сделать и дома. Для этого нужно немного — рваные джинсы, клочки разнообразной ткани, иголка с ниткой.

Также главное модное правило этой зимой — свободные джинсы. А вот обтягивающие джинсы (скинни), стилисты надевать не рекомендуют. Этот тренд с каждым днем становится все более устаревшим.

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На самом деле, джинсовые вещи универсальные и всегда модные. К ним подойдет любая кофточка или блузка. Если вы оденете джинсы, у вас возникнет меньше проблем при выборе аксессуаров и обуви. С джинсами можно создать любой образ — от элегантного до спортивного.

Также сайт "Комментарии" рекомендует прочитать, какая обувь станет модной зимой 2020.


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Источник: https://www.unian.ua/lite/style/odyag-dzhinsi-v-stili-pechvork-budut-aktualni-vzimku-11219873.html
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