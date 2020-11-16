Какие джинсы в тренде этой зимой (Фото)

Язык
Coinspot 16.11.2020
BTC/USD
16022.85
ETH/USD
448.80
LTC/USD
65.98
НБУ 16.11.2020
USD/UAH
28.50
EUR/UAH
33.60
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Кириєнко Анна
Ноябрь — идеальный месяц, чтобы подготовить свой гардероб к зиме, которая вот-вот наступит. Чтобы держать вас в курсе модных новинок, сайт "Комментарии" узнал от информагентства УНИАН, какие джинсы станут трендовыми этой зимой.
Фото: Gazeta.ru
Помните, моду на рваные джинсы? Так вот, зимой в моду войдет усовершенствованная версия прошлого тренда — штанишки с заплатами. По другому — пэчворк. Различные лоскутки ткани на ваших джинсах украсят холодное время года. Особенностью тренда является то, что модные джинсы можно сделать и дома. Для этого нужно немного — рваные джинсы, клочки разнообразной ткани, иголка с ниткой.
Также главное модное правило этой зимой — свободные джинсы. А вот обтягивающие джинсы (скинни), стилисты надевать не рекомендуют. Этот тренд с каждым днем становится все более устаревшим.
На самом деле, джинсовые вещи универсальные и всегда модные. К ним подойдет любая кофточка или блузка. Если вы оденете джинсы, у вас возникнет меньше проблем при выборе аксессуаров и обуви. С джинсами можно создать любой образ — от элегантного до спортивного.
Также сайт "Комментарии" рекомендует прочитать, какая обувь станет модной зимой 2020.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости