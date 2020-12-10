Худи — не только удобная вещь, но и очень модная этой зимой. Когда на улице минусовая температура и снег, этот элемент гардероба будет вас согревать под курткой.

Трендовый элемент гардероба этой зимы. Фото: mysekret.ru

Причина такой популярности худи — в оверзайс размере, который всегда при любой погоде выглядит стильно. Поэтому, если в вашем гардеробе до сих пор нет худи, стоит задуматься над его приобретением.

Под этот элемент подойдет свободный пуховик. Худи можно одевать под джинсы или спортивные штаны. Обувь нужно подбирать массивную. Это могут быть зимние кроссовки и ботинки.

Худи в свой гардероб внесли и известные украинки. Среди звезд худи одевают Джамала, Надя Дорофеева, принципиальная Ольга Фреймут и даже хрупкая Тина Кароль.

Образ, в котором найдется место худи, будет не только модным и стильным, но и теплым — что очень важно холодной зимой.

Впервые худи как элемент современной одежды был создан компанией Champion для защиты рабочих от мороза во время работы на складах в штате Нью-Йорк. Термин "худи" получил распространение в 1990-х годах.

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