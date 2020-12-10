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Трендовый элемент гардероба этой зимы (фото)

Этой зимой в моде оверзайс вещи

сегодня, 17:00
Автор:

Кириєнко Анна

Худи — не только удобная вещь, но и очень модная этой зимой. Когда на улице минусовая температура и снег, этот элемент гардероба будет вас согревать под курткой.

Трендовый элемент гардероба этой зимы (фото)

Трендовый элемент гардероба этой зимы. Фото: mysekret.ru

Причина такой популярности худи — в оверзайс размере, который всегда при любой погоде выглядит стильно. Поэтому, если в вашем гардеробе до сих пор нет худи, стоит задуматься над его приобретением.

Под этот элемент подойдет свободный пуховик. Худи можно одевать под джинсы или спортивные штаны. Обувь нужно подбирать массивную. Это могут быть зимние кроссовки и ботинки.

Худи в свой гардероб внесли и известные украинки. Среди звезд худи одевают Джамала, Надя Дорофеева, принципиальная Ольга Фреймут и даже хрупкая Тина Кароль.

Трендовый элемент гардероба этой зимы (фото) - фото 2
Трендовый элемент гардероба этой зимы (фото) - фото 3
Трендовый элемент гардероба этой зимы (фото) - фото 4
Трендовый элемент гардероба этой зимы (фото) - фото 5

Образ, в котором найдется место худи, будет не только модным и стильным, но и теплым — что очень важно холодной зимой.

Впервые худи как элемент современной одежды был создан компанией Champion для защиты рабочих от мороза во время работы на складах в штате Нью-Йорк. Термин "худи" получил распространение в 1990-х годах.

Напоминаем, что ученые нашли взаимосвязь между характером человека и его любимым кофейным напитком.

Также журнал Time опубликовал список "Человек года". Список позиций, которые могут претендовать на звание оказался довольно коротким — там есть только четыре кандидатуры. Два места по праву заняли американские политики — действующий президент Дональд Трамп и избранный президент Джо Байден.

Сайт "Комментарии" ранее рассказывал, какие правила нужно соблюдать, чтобы помочь ребенку в модельном бизнесе. Прежде всего вы должны понимать, что работа модели-ребенка не состоит из развлечений и гламура — на самом деле это многочасовой и очень тяжелый труд.




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Источник: https://www.unian.ua/lite/style/odyag-nazvaniy-golovniy-trend-ciyeji-zimi-11250866.html
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